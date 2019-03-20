احذري.. صينية تُجرّب "حقنة العصائر" لتحسين صحتها فكادت تفقد حياتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتقادًا منها أنها تتتبّع واحدة من أحدث الصيحات الغذائية التي ستعمل على تحسين حالتها الصحية وستساعدها على تخليص جسمها من السموم، كادت امرأة صينية أن تفارق الحياة بعدما ظلت لبعض الوقت تداوم على حقن نفسها بمجموعة متنوعة من عصائر الفاكهة.

وتعود تفاصيل تلك الواقعة الغريبة إلى بدء سماع تلك السيدة الصينية، 51 عامًا، عن تلك الصيحة الغريبة من بعض المحيطين بها، لتقرر على الفور تجربتها، إذ أفادت تقارير صحفية بأنها بدأت القصة بأخذ حقن في الوريد لـ20 نوعًا مختلفًا من عصائر الفاكهة، غير أنها بدأت تعاني من أعراض منها حكة في الجلد وارتفاع في درجة حرارتها.

وبالفعل نُقِلَت بعدها إلى المستشفى التابع لجامعة شيانغنان في هونان في الـ 22 من فبراير الماضي، حيث تلقت بعض الأدوية الطارئة.

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وقال الأطباء المعالجون لها: إنها تعرضت لأضرار في الكلى، الكبد، وعضلة القلب وأنها مكثت 5 أيام في العناية المركزة قبل الخروج.

وأضحت تلك السيدة حديث الناس على نطاق واسع، بعدما انتشرت قصتها عبر موقع التواصل الصيني "ويبو"؛ وهو ما كان سببًا في إطلاق هاشتاغ بعنوان #OldWomanPutsJuiceIntoVeins يطالب بضرورة توعية الصينيين من الناحية الطبية.