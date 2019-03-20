شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة .. إنجاب الأطفال يجعل النساء أكثر شبابا ويقلل الوزن .. 2 كفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون من جامعة سايمون فريزر أن انجاب الأطفال يبطئ شيخوخة النساء ويجعلهن أكثر شبابًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن النساء اللاتي أنجبن أطفالًا كان لديهم "تيلوميرات" أطول.

وأشار الباحثون إلى أن "التيلوميترات" توجد فى الحمض النووي وتشير إلى الشيخوخة الخلوية، وكلما كانت أطول كلما كانت الشيخوخة أقل.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قيم الباحثون عدد الأطفال المولودين إلى 75 امرأة وكذلك أطوال "التيلوميترات" من خلال اللعاب.

وقال الباحثون إن النساء اللاتي لديهن المزيد من الأطفال أقل شيخوخة من النساء الذين ليس طفل واحد فقط، لافتين إلى أن النتائج قد تكون بسبب زيادة هرمون "الاستروجين" في الحمل، والذي يعمل كمضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.

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وأضاف الباحثون أن الإنجاب يعزز الصحة ويقلل من فرص الإصابة بالسرطان ويخفض الوزن الزائد.

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