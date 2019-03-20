شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الشامل على أسنان الأطفال.. ما هو وكيف نستفيد منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المؤكد أن رعاية أطفال الأسنان منذ الصغر يساهم فى الحفاظ عليها بشكل كبير، وعدم ظهور أى مشاكل بها في المستقبل، وانطلاقًا من هذا الأمر يوفر مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، نظام خاص للتأمين الشامل على أسنان الأطفال.

ويؤكد الأطباء المتخصصون فى مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، أن فكرة التأمين الشامل للأسنان مبنية على فكرة أن المراقبة لنمو أسنان الطفل منذ بداية ظهورها أهم من تقديم العلاج، حيث أنه الوقاية فى أسنان الأطفال خير من العلاج.

ويوضح الأطباء المتخصصون فى مركز "شاينى وايت"، أن هناك الكثير من المشاكل التى تحدث فى أسنان الأطفال يمكن تفاديها من خلال المتابعة الدورية على أسنانهم، وتكون مدة التأمين الشامل للأسنان لمدة سنة، ويكون الطفل خلالها لديه متابعات دورية من أجل الحفاظ على نمو الفك، وكذلك نمو الأسنان.

ويكشف الأطباء المتخصصون فى مركز شاينى وايت، أن التأمين الشامل على أسنان الأطفال يساعد فى معالجة أى مشكلة تظهر فى وقتها، حيث تبدأ متابعة الأسنان الدائمة وعلاج أى تسوس يظهر بها دون أن نلاحظها وسط الأسنان اللبنية من عمر 6 إلى 13 عاما، وبالتالى يتم وضع أدوات لحماية أطفال الأسنان، مؤكدين أن نظام التأمين الشامل هو الأفضل لحماية أسنان أطفالنا.

ويكشف الأطباء المتخصصون عن المزايا التى يحصل عليها الأطفال نظير الاشتراك فى خدمة التأمين الشامل على أسنانهم والتى جاءت كالتالى:

1- يساعد فى مراقبة نمو الأسنان والفك لأن المراقبة أهم من العلاج.

2- يعمل على ظهور الأسنان الدائمة فى مكانها المناسب مكان المخلوعة "اللبنية".

3- يساعد على نمو الفك العلوى والسفلى بالتساوى.

4- يجنبنا مشاكل عديدة يمكن التعامل معها بسهولة فى الصغر.

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5- يقدم علاجا كاملا لفم الطفل لمدة عام كامل بالإضافة إلى المتابعة الدورية.

6- يمنع تسوس الأسنان الدائمة والذى قد تتعرض للتسوس دون ملاحظة ذلك.

7- يمكن الأطفال من معرفة ألم أسنانهم نظرا لأن احساسهم يكون قليل فى الصغر.

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم 1 على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%.

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة.

وخدمة الكشف اون لاين متاحة داخل مصر وخارجها للرد سواء عبر الرسائل الإلكترونية أو من خلال الهاتف، وتساعد هذه الخدمة فى دعم السياحة العلاجية للقادمين من خارج مصر، عن طريق أن المريض يتواصل مع المركز وفق الحالة المرضية ويرسل صور من الأشعة بالإضافة إلى التحاليل وفق التواصل مع طبيب الأسنان، وعلى أساسها يتم وضع تشخيص مبدئى للمريض قبل القدوم إلى مصر للعلاج، حتى يكون المريض على دراية بالتكلفة المبدئية ومدة العلاج، ونوع العلاج وبعد فحص إكلينكى وأشعة من جديد التشخيص النهائى والذى لا يختلف عن التشخيص الأدوات المساعدة مثل الأشعة وغيرها.

للتواصل مع الدكتور شادى على حسين بالكشف أو الاستشارة أو الحجز