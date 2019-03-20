شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة من «خالد النمر» للشباب بخصوص «هرمونات بناء العضلات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدم الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة للشباب ممن يحصلون على إبر الهرمونات المنشطة لبناء العضلات. وتساءل “النمر” عبر “تويتر”: “ما فائدة الاستمرار على إبر الهرمونات المنشطة لبناء العضلات والحصول على شكل جسم جذاب في رياضة رفع الأثقال.. وزوجتك تشتكي من تقصيرك معها؟”. وتابع قائلا: “إذا اشتكت زوجتك أوقف استخدام الهرمونات المنشطة وراجع طبيبك.. فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته”.

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