الحمل أسبوع بعد أسبوع

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تهانينا.. سواء كنت قد تأكدت من الحمل باستخدام الاختبار المنزلي أو ذهبت للطبيب، هذه الفترة المليئة بالتحديات والسعيدة في نفس الوقت حيث يمر جنينك بالعديد من التطورات السريعة، فكل أسبوع يتطور طفلك بمقدار لا بأس به وبالطبع تحدث بعض التغييرات على جسمك أنت أيضا.

نحن في (الجمال.نت) نقدم لك دليلك للحمل أسبوع بعد أسبوع حتى نصل للأسبوع الأربعين من الحمل حيث تسعدين برؤية طفلك بعد الولادة:

الأسابيع الأربعة الأولى من الحمل

المثير حول الحمل هو أن العد التنازلي لأمومتك يبدأ حتى قبل أن تحملي، السبب أن حساب تاريخ الولادة المتوقع يتم حسابه من نهاية آخر دورة شهرية لديك مع الأخذ في العلم أنه لم يحدث حمل بعد، يحدث الحمل بعد أسبوعين تقريبا من بداية الدورة الشهرية بمجرد حدوث التبويض.

في أول أسبوعين من الحمل أنت من الناحية الفنية لا زلت غير حامل.

التغييرات التي تحدث لجسمك خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحمل:

تحدث الكثير من التغييرات الهرمونية خلال أول أسبوعين من الحمل، وبمجرد بدء التبويض والذي يحدث بعد 14 يوم من بداية الدورة الشهرية تكونين في أعلى درجات الخصوبة لحدوث حمل، الأيام الأكثر خصوبة هي يوم التبويض واليوم الذي يليه أما الأيام التي تلي ذلك تكون فرصة حدوث الحمل عالية.



خلال أول أسبوعين يقوم جسمك بالكثير من الجهد لمساعدتك على الحمل، حيث يزيد مستوى هرمون البروجسترون في الدم وتصبح بطانة الرحم أكثر سماكة للحفاظ على البويضة المخصبة في مكانها.

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يبدأ حجم الرحم في الزيادة من خلال زيادة سمك بطانته لمساعدة البويضة المخصبة على الزراعة في بيئة مناسبة، في حين حدوث كل هذه التغييرات تنضج بويضة في أحد المبيضين ويتم إطلاقها بعد 14 يوم من الدورة الشهرية وبمجرد حدوث التبويض فإن الحيوان المنوي يقوم بتخصيب البويضة الناضجة، وتنتقل هذه البويضة في اتجاه قناة فالوب ومنها إلى الرحم حيث يتم زراعتها.

فرصة حدوث الحمل كل شهر تعادل 25 % فقط؛ لذا لا تصابي بخيبة أمل إذا لم يحدث الحمل على الفور، فقد تضطرين إلى المحاولة عدة شهور حتى تنجحي في ذلك.

الأسبوع الثالث

فور حدوث الإخصاب يمثل ذلك الأسبوع الثالث من الحمل وتبدأ رحلتك نحو الأمومة، تنتقل البويضة المخصبة إلى الرحم حيث يطفو الجنين محميًا بإفرازات بطانة الرحم، في هذا الوقت تبدأ مشاكل الحمل في الظهور، الغثيان والقئ وارتجاع المرئ والأرق والتعب.

يمكن أن تحدث أعراض أخرى مثل تحجر الثديين وتشنجات البطن والإفرازات المهبلية، ويختلف الأمر من سيدة إلى أخرى حيث لا تشعر بعض النساء بمشكلات الحمل حتى انتهائه، في هذا الوقت من الحمل لا تحدث تغييرات جسدية بارزة.

الأسبوع الرابع

بمجرد دخولك الأسبوع الرابع من الحمل حيث يكون الجنين قد زرع نفسه في بطانة الرحم ويبدأ في النمو ويبدأ جسمك بإفراز الهرمون المشيمي البشري، في هذا الوقت ستلاحظين غياب دورتك الشهرية وبالتالي يمكنك إجراء اختبار الحمل والذي سيعطيك نتيجة إيجابية بإذن الله.