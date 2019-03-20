وصفة طبية لعلاج فطريات الفم عند الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البقع البيضاء على لسان طفلك مؤشر على إصابته بالفطريات

تعد فطريات الفم من الأمراض الشائعة وسط الأطفال، وينتج عنها حساسية وتهيج المنطقة المحيطة بالفم، وتظهر على شكل بقع بيضاء تنتشر على اللسان وباطن الخدين وعلى سقف الفم والبلعوم.

ويقول دكتور محمد سنبل، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة والرضاعة الطبيعية، وعضو الجمعية المصرية لطب الأطفال، لـ"العين الإخبارية" إن فطريات "المبيضات" هي السبب الأساسي للإصابة بالعدوى.



ويضيف أنها توجد بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي، لكن ضعف المناعة يجعلها تتزايد وتتكاثر، مما يؤدي لظهور الفطريات المزعجة.





وترتبط فطريات الفم بعدة أعراض مثل تشقق الجلد على جانبي الفم وظهور البقع البيضاء على الشفاه واللسان كما أنها تؤثر على شهية الرضع وكمية الطعام الذي يتناوله الطفل وعدم رغبته في الرضاعة.

ويشير دكتور سنبل إلى أنها قد تنتقل لثدي الأم أو شرج الطفل وتسبب له تسلخات.





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ويقدم دكتور سنبل عددا من النصائح للوقاية والعلاج وهي:

1. الحفاظ على نظافة الببرونة المستخدمة في الرضاعة وغليها عقب كل رضعة أو وضعها في ماء وخل لنصف ساعة.

2. في حالة الحليب الصناعي ينصح بعدم استخدام الحليب إذا مضى على تحضيره أكثر من ساعة، وفي حالة حفظ حليب الأم يجب وضعه في الثلاجة.

3. تنظيف حلمة الثدي بعد كل رضعة بالماء وتجفيفها جيدا لتجنب نمو الفطريات.





4. إعطاء الطفل شربة ماء بعد الرضعة لعدم بقاء بقايا الحليب في الفم الذي تزيد من فرص نمو الفطريات.

5. استخدام مضادات الفطريات عند الإصابة وهي عبارة عن مرهم فموي أو قطرة للفم، وتستغرق عملية الشفاء من أسبوع لأسبوعين.

6. في حالة تفاقم الإصابة يمكن استخدام الكبسولات وتناول اللبن الرائب للأطفال الأكبر سنا لاحتوائه على بكتيريا مقاومة للفطريات.