احذر.. سوء التغذية تضعف الجهاز المناعي

حذرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي من سوء التغذية وعدم حصول الجسم على كل المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها، مؤكدة أنها قد تكون من العوامل الرئيسية التي تضعف الجهاز المناعي وتصيب بالأمراض.

ونصحت المؤسسة بالحرص على الغذاء الصحي المتوازن الذي يعتمد على أنواع مختلفة من الطعام، وليس على نوع واحد فقط، وأشارت إلى ضرورة أن تكون وجباتك اليومية فيها نسبة من البروتين، والفيتامينات والكربوهيدرات.

وأكد المؤسسة على أن سوء التغذية من العوامل التي تساعد على تقليل مناعة الجسم، ومن ثم زيادة فرص الإصابة بالسرطان.

وهناك العديد من الممارسات اليومية الخاطئة والأطعمة التي نتناولها قد تسبب تلف جهاز المناعي مع الوقت أو عدم أدائه بالكفاءة المطلوبة.

وهناك بعض العوامل التي تؤثر سلبياً على جهاز المناعة التي حددتها المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي كالتالي:

التدخين





هناك الآلاف من المواد الكيميائية في السيجارة الواحدة وأغلبها مواد مسرطنة، كما أن التدخين يقلل من إنتاج الأجسام المضادة والخلايا الأخرى التي تحارب العدوى.

ويتسبب أيضا التدخين في اتجاه الجهاز المناعي لمهاجمة الرئتين وأنسجة الرئة، ويتداخل مع مستويات الأوكسجين.

Advertisements

الضغوط النفسية





الضغط والإجهاد النفسي أو العاطفي يسبب دخول جهاز المناعة في حالة تشبه حالة التوقف المؤقت، وذلك لمقاومة آثار هذا الإجهاد على أجهزة الجسم، وفي هذه الحالة يكتفي جهاز المناعة بالانغلاق على نفسه لمقاومة أثار الإجهاد دون مقاومة الأمراض الأخرى التي قد تصيب الإنسان في نفس الوقت.

الاكتئاب





الاكتئاب والقلق يؤثران على أجهزة الجسم، ويعملان على نقص الجهاز المناعي للجسم، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، مما يجعل الجسم أكثر قابلية للإصابة بالأمراض كالأورام وغيرها، وذلك لعدم قدرته على المقاومة ومواجهتها.

تناول السكر





فيتامين C ضمن المغذيات الأساسية لنظام المناعة، ويدخل فيتامين C والسكر الخلايا من خلال نفس القنوات، لذلك فاتباع نظام غذائي يتكون من العديد من الكربوهيدرات والحلويات، والأطعمة التي تحتوي على السكر المصنع سوف تسد تلك المسارات الخلوية، مما يجعل من المستحيل تقريبا لفيتامين C الدخول.

عدم ممارسة الرياضة





ممارسة الرياضة ليست مهمة للحصول على الوزن المثالي واللياقة الذهنية المناسبة فقط، بل أيضاً في تقوية الجهاز المناعي في الجسم وتوازن في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعمل كأجسام مضادة لردع أي هجوم يتعرض له الجسم.