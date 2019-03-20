المشروبات السكرية تزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب والسرطان

كشفت دراسة جديدة أن تناول مشروب سكري واحد فقط يوميا، يزيد من خطر الموت بسبب أمراض القلب أو السرطان.

وخلصت الدراسة التي أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية إلى أن تناول علبة واحدة من مشروب الصودا أو العصير أو مشروبات الطاقة يوميا، يزيد من احتمالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة 31%، ويزيد من خطر الوفاة المبكرة من أي سبب بما في ذلك السرطان، بأكثر من الخمس.

وذكرت صحفية "ديلي ميل" البريطانية أن العلماء توصلوا إلى أن تبديل المشروب السكري اليومي بمشروب غذائي أكثر صحة يقلل من خطر الوفاة المبكرة، ومع ذلك فإن المخاطر تزيد إذا كان الشخص يستهلك أكثر من 4 علب في نظامه الغذائي اليومي.

وقال فاسانتي مالك، عالم الأبحاث في قسم التغذية بمعهد الصحة العامة في جامعة هارفارد، وقائد الدراسة: "توفر نتائجنا مزيدا من الدعم للحد من تناول المشروبات المحلاة بالسكر واستبدالها بمشروبات أخرى، ويفضل أن تكون المياه، لتحسين الصحة وطول العمر".

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لتحديد مدى تأثير المشروبات الغازية على خطر الموت، حلل الباحثون بيانات 80647 امرأة في دراسة أجريت بين 1980 و2014 عن صحة الممرضات، و37716 رجلا من دراسة متابعة للعاملين بمجال الصحة بين 1986 إلى 2014.

وكشفت النتائج أنه مقارنة بالمشاركين الذين شربوا علبة مشروبات غازية أقل من مرة واحدة في الشهر، فإن أولئك الذين شربوا مرتين أو أكثر في اليوم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 31% للوفاة بأمراض القلب.

وارتبطت كل علبة إضافية من المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات السكرية بزيادة خطر الإصابة بالمرض بنسبة 10%.

وبغض النظر عن أمراض القلب، فإن شرب علبتين أو أكثر من المشروبات السكرية زاد من خطر الموت المبكر لأي سبب بنسبة 21%، مقارنة بأولئك الذين شربوا المشروبات الغازية السكرية أقل من مرة واحدة في الشهر.