طريقة إعداد وتحضير كيك النوتيلا بزبدة الفول السوداني

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- زبدة الفول السوداني : كوب
- الزبدة : اصبح (100غم)
- شوكولاتة نيوتيلا : نصف كوب
- بسكويت دايجستف : باكيت
- السكر البني : 2 ملعقة كبيرة (ناعم)
- كيكة شوكولاتة جاهزة ومخبوزة : قالب
- القشدة : علبة
- كت كات : 6 حبات (للتزيين)
طريقة تحضير
1. في حمام الماء الساخن نضع نصف قالب الزبدة مع زبدة السوداني و ملعقة واحدة من شوكولاتة النوتيلا و السكر ونستمر بالتحريك حتى تذوب جميع المكونات.
2. نقوم بتفتيت البسكوت الدايجستف جيدا حتى يصبح مسحوق ونضيف له خليط زبدة الفستق.
3. نحضر قالب التشيز كيك و نضع نضف كمية خليط البسكوت في النصف ونقوم بفردها مع الضغط عليها.
4. نحضر كيكة الشكولاتة حسب التعليمات و نقطعها إلى طبقتين.
5. نضع طبقة من الكيكة المحضرة فوق طبقة زبدة السوداني والبسكوت ثم نكرر لعمل طبقة ثانية.
6. لتزيين الوجه: باستخدام حمام الماء الساخن نقوم بخلط باقي كمية شوكولاتة النوتيلا مع نصف قالب الزبدة المتبقي وعلبة القشطة حتى يتمازج الخليط.
7. يوضع الخليط على وجه الكيكة و تترك في الثلاجة لتبرد تماما وتتماسك.
8. قبل التقديم ينزع قالب التشيز كيك و يزين أطراف الكيكة بأصابع الكت كات.
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