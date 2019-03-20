طريقة إعداد وتحضير كيك النوتيلا بزبدة الفول السوداني

المقادير



- زبدة الفول السوداني : كوب

- الزبدة : اصبح (100غم)

- شوكولاتة نيوتيلا : نصف كوب

- بسكويت دايجستف : باكيت

- السكر البني : 2 ملعقة كبيرة (ناعم)

- كيكة شوكولاتة جاهزة ومخبوزة : قالب

- القشدة : علبة

- كت كات : 6 حبات (للتزيين)



طريقة تحضير

1. في حمام الماء الساخن نضع نصف قالب الزبدة مع زبدة السوداني و ملعقة واحدة من شوكولاتة النوتيلا و السكر ونستمر بالتحريك حتى تذوب جميع المكونات.

2. نقوم بتفتيت البسكوت الدايجستف جيدا حتى يصبح مسحوق ونضيف له خليط زبدة الفستق.

3. نحضر قالب التشيز كيك و نضع نضف كمية خليط البسكوت في النصف ونقوم بفردها مع الضغط عليها.

4. نحضر كيكة الشكولاتة حسب التعليمات و نقطعها إلى طبقتين.

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5. نضع طبقة من الكيكة المحضرة فوق طبقة زبدة السوداني والبسكوت ثم نكرر لعمل طبقة ثانية.

6. لتزيين الوجه: باستخدام حمام الماء الساخن نقوم بخلط باقي كمية شوكولاتة النوتيلا مع نصف قالب الزبدة المتبقي وعلبة القشطة حتى يتمازج الخليط.

7. يوضع الخليط على وجه الكيكة و تترك في الثلاجة لتبرد تماما وتتماسك.

8. قبل التقديم ينزع قالب التشيز كيك و يزين أطراف الكيكة بأصابع الكت كات.

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