طريقة إعداد وتحضير انشيلادا الدجاج من المطبخ المكسيكي

المقادير

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

صدر الدجاج : 800 غم (شرائح صدر الدجاج / مقطعة شرائط)

البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم فرما ناعم)

الثوم : 4 فصوص (مهروس)

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

هيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

الفلفل الحار : ملعقة صغيرة

أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

القرنفل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

ماء ساخن : ربع كوب

مرق دجاج : مكعب

- مكونات الصوص :

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طحين : ربع كوب

الكمون : 2 ملعقة صغيرة (مطحون)

الفلفل الحار : ملعقة صغيرة

ماء ساخن : كوب

مرق دجاج : 1 مكعب

عصير الطماطم : كوب

الخبز : 6 قطع

حمص : 400 غراماً (ناعم)

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طماطم : 2 حبة (مشرحة)

جبن الشيدر : كوب (مبشور)

البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)



طريقة التحضير

1. لتحضير الحشوة: سخني الزيت النباتي في وعاء القلي، وضعي قطع الدجاح على نار متوسطة- عالية، ثم البصل، الثوم، التوابل، الماء ومكعب مرقة الدجاج، غطيهم واغليهم حتى يصبح البصل طرياً، وينضج الدجاج بالكامل، ويتبخر كل السائل.

2. لتحضير الصوص: سخني الزيت النباتي في وعاء القلي فوق نار متوسطة، ضعي الطحين وحركيه حتى يصبح لونه ذهبياً خفيفاً.

3. أضيفي التوابل وحمصيهم لدقيقة أو دقيقتين، وانتبهي ألا تحرقي الطحين.

4. أضيفي الماء ومكعب مرق الدجاج، حركيه ليذوب، ضعي الطماطم المعصورة، في حال كان الصوص ثخيناً أضيفي بعض الماء، فقوامه يجب أن يكون كالكريمة الثقيلة.

5. لتحضير الانشيلادا: في طبق الفرن، اسكبي ⅓ كمية الصوص وافرشيه بشكل متساوي في الأسفل.

6. قسمي الحشوة إلى 6 أجزاء، ضعي قطع الخبز على سطح نظيف، افرشي ⅙ كمية المسبحة في وسط كل قطعة خبز واسكبي فوقها جزء من الحشوة، بحذر لفي الخبز وضعيها في طبق الفرن فوق الصوص بحيث تكون الجهة المختومة الى أسفل.

7. اسكبي الصوص المتبقي فوق الانشيلادا الملفوفة بالتساوي فوق الكل.

8. اسكبي قطع الطماطم المفرومة فوق الصوص، غطيهم بجبنة الشيدر واخبزيهم في فرن درجة حرارته 175°C لمدة 20 - 30 دقيقة أو حتى تذوب الجبنة وتنطلق الفقاقيع من الصوص.

9. أخرجي الطبق من الفرن، واتركيه يستريح لــ 5 دقائق، زينيه بالبصل الأخضر المفروم وقدميه.

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