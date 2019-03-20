امرأة تحقّق نبوءة "فيسبوك" وترسل دعوات زفافها قبل الارتباط بصديقها

قررت عروس أن تبدأ في التخطيط لحفلة زفافها بالرغم من عدم طلب صديقها الزواج منها بعد، وذلك بعد أن خضعت لأحد الاختبارات العشوائية التي تعتمد على الحظ على موقع "فيسبوك" والذي أخبرها بأنها ستتزوج هذا العام، ولهذا أرسلت دعوات لحضور الحفل، لصديقاتها قبل أن يتقدم صديقها بالفعل بطلب الزواج منها.

ووفقًا لصديقها، قررت العروس البدء فورًا في التخطيط لحفل زفافها بعد أن خضعت لإحدى ألعاب فيسبوك العشوائية والتي اقترحت أنها ستتزوج هذا العام، لذا قررت أن تبدأ التفكير بجدية في ليلة العمر.

ارتبطت الفتاة بصديقها منذ بضع سنوات وكانت متحمسة لتلقي طلبه بالزواج منها، وعلى افتراض أنه طرح السؤال، قامت بتجهيزات حفل الزفاف وفقًا لصحيفة "ذا صن". لذا فقد كان المدعوين في حيرة من أمرهم عندما كشفت إحدى صديقاتها أنه لم يتقدم صديقها بطلب الزواج منها بعد.

وفي مشاركة القصة على "فيسبوك"، تشرح إحدى صديقتها "أحب صديقتي للغاية، وصديقها الذي ارتبطت به منذ بضع سنوات فهو بالفعل رجل رائع. أحب التسكع معهما، وتفاجأت في وقت ما بعد يوم رأس السنة الجديدة، بعد أن قامت لعبة من ألعاب فيسبوك بأخبارها بأنها ستتزوج هذا العام (ألعاب الحظ المزيفة)"، وأضافت "لقد راسلت رسالة لي ولأصدقائنا على إنستغرام تدعوني لحضور حدث خاص، وعندها أدركت أنها تخطط لحفل زفافها في حين لم يطلب منها صديقها الزواج منها بعد!"

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كان هناك خليطا من الردود على مشاركتها، وادعى بعض الأشخاص أنه ليس من غير المعتاد بالفعل البدء في التخطيط لحفل الزفاف قبل طلب الزواج، فكتب أحدهم "لقد بدأنا في التخطيط لحفل زفافنا قبل حوالي ستة أشهر من طلب الزواج، وليس الجميع يأخذ نفس المسار"، وأضاف آخر "التخطيط لحفل زفاف قبل طلب الزواج ليس بالأمر الهين، لكن بالفعل الطلب من الضيوف حضور حفل الزفاف المقرر قبل الطلب هو الجزء الغريب هنا!".

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