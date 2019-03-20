شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة قبل عملية تصحيح الإبصار بـ"الفيمتو ليزك" يقدمها دكتور أحمد عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يراود المقبلين على العمليات الجراحية العديد من المخاوف حول العملية، كما تدور أسئلة كثيرة فى أذهانهم حول كيفية الحفاظ على نتائج العملية والإرشادات الطبية اللازمة لضمان نجاح العملية وعدم الدخول فى أى مضاعفات أو آثار جانبية قد تؤدى إلى فشل العملية.

عملية تصحيح الإبصار باستخدام تقنية "الفيمتو ليزك"، شأنها شأن العمليات الأخرى التى تحتاج إلى عدد من النصائح الطبية لضمان نجاح العملية، منها ما يرتبط باتخاذ احتياطات قبل الخضوع للعملية لضمان نجاحها.

ومن هذا المنطلق، حاور ”الخليج 365” الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، لمعرفة النصائح الطبية التى يجب اتباعها قبل الخضوع لعملية تصحيح الإبصار باستخدام تقنية "الفيمتو ليزك".

فى البداية، يقول الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس، إن الهدف الأساسى من عملية "الفيمتو ليزك" هو تعديل سطح القرنية لتصحيح الإبصار، وذلك من خلال تسليط أشعة "إكزيمر ليزر" على الجزء الخارجى من طبقات القرنية، موضحًا أن العملية تستغرق ما بين 10 إلى 15 دقيقة على أقصى تقدير.

وأشار الدكتور أحمد عساف، إلى أن هناك مجموعة من الإرشادات الطبية التى يجب على المريض المقبل على الخضوع لعملية تصحيح الإبصار باستخدام تقنية "الفيمتو ليزك" اتباعها، منها التوقف عن ارتداء العدسات اللاصقة لعدة أيام قبل العملية، بالإضافة إلى ضرورة استخدام القطرات الملطفة للعين التى يرشد بها الطبيب المعالج، مشددًا أيضًا على ضرورة الامتناع عن وضع أى عطور أو مواد تجميلية بالعين يوم العملية.



إنفوجراف الدكتور أحمد عساف نصائح طبية قبل عملية الفيمتو ليزك

وأكد استاذ كلية الطب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس أن عملية تصحيح الإبصار باستخدام تقنية الفيمتو ليزك آمنة طبيا ولا تسبب أى مشاكل أو مضاعفات للشخض الذى اجرى العملية.



إنفوجراف توصيات طبية بعد عملية الفيمتو ليزك

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