شكرا لقرائتكم طابعة 3D تنتج بديلا لعظام الأذن.. ونجاح عملية زراعتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نجحت جنوب إفريقيا في أول عملية زرع للعظام في الأذن الوسطى بمكونات أنتجتها طابعة ثلاثية الأبعاد، وفق ما أعلنت جامعة بريتوريا الخميس.
وقد تكون هذه التقنية الحل لمشاكل كفقدان السمع التوصيلي أو مشكلة الأذن الوسطى الناجمة عن عيوب خلقية أو عدوى أو صدمات تصيب الأذن، بحسب الجامعة.
وقد استبدلت هذه الجراحة المطرقة والسندان والرِّكاب، وهي أصغر العظام في الجسم التي تشكل الأذن الوسطى، بقطع مشابهة لها من التايتينيوم أنتجتها طابعة ثلاثية الأبعاد.
وقال الأستاذ في كلية الصحة في الجامعة ماشودو تشيفولارو: "تتيح لنا هذه التكنولوجيا القيام بأشياء لم نعتقد مطلقا أننا نستطيع القيام بها".
وقد أجرى تشيفولارو العملية الأربعاء لرجل يبلغ 35 عاما تكسّرت أذنه الوسطى بعد تعرضه لحادث سيارة، في مستشفى ستيف بيكو الجامعي في بريتوريا.
وقد وعد وزير الصحة آرون موتسوليدي بـ"بذل قصارى جهدنا للمساعدة والحصول على الموارد.. من أجل هذا الابتكار الواعد".
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