شكرا لقرائتكم خبر عن ليه بنفتكر بعض الأحلام وننسى الباقى.. اعرف التفسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا نحلم؟ وماذا تعني أحلامنا؟ ولماذا هناك أحلام نذكرها وأخرى ننسى تذكرها.. كل هذه التساؤلات بالتأكيد قد وردت فى بالك يوما لذا نعرض خلال السطور التالية ما تعنيه الأحلام.

تشير الأبحاث وفقا لموقع مؤسسة " National Sleep Foundation" أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدتك على تذكر أحلامك، قد يتذكر البعض فى الصباح مشاهد حية، ولكن في وقت لاحق من بعد الظهر، ربما يبدأ الحلم فى التلاشى والنسيان، اوهناك آخرين لا يميلون إلى تذكر احلامهم على الإطلاق، وأوضح خبراء متخصصين في علم النوم أن الكل يحلم، ولكن لا يتذكر الجميع ذلك، وهناك بعض الأسباب التي تجعلك تتذكر أو لا تتذكر.



الأحلام

معظم الأحلام تحدث أثناء مراحل النوم الأولى

عندما يتعلق الأمر بمسألة الحلم، فإن أبحاث طب النوم تؤكد أن الغرض من أحلامنا قد يكون مساعدتنا في التعامل مع المشكلات العاطفية خلال الحياة اليومية أو أن نكون مبدعين أو أن نتفحص الذكريات والأفكار الأخرى.

تحدث معظم الاحلام أثناء حركة العين السريعة (REM) أثناء النوم، وهي مرحلة النوم الأولى التى تمثل ٢٠% من ساعات النوم ، حيث يشير تذكر الحلم إلى أنك وصلت إلى دورة نوم الريم في مرحلة ما أثناء الليل.

إذا كنت تتذكر حلمك، فقد تكون استيقظت منه تمامًا ، لذلك فهو جديد في ذهنك، أو قد يعني أنك تتذكر آخر حلم حلمت به وليس الحلم بالكامل.



كيفية تذكر الأحلام

عوامل تحد من تذكر الأحلام

يمكن أن يؤثر ما يلي فيما إذا كنت تتذكر أحلامك أم لا:

مستويات القلق قبل النوم :

من الأرجح أن يتذكر الناس أحلامهم عندما يكونون غاضبين أو مكتئبين، لأنهم يميلون أيضًا إلى الاستيقاظ أكثر عندما يشعرون بالقلق، ويفعلون ذلك في منتصف الأحلام المختلفة.

بعض الأدوية :

بعض الأدوية التي تعالج الاكتئاب، تقلل الوقت الذي تقضيه في الحلم، كما يمكن أن يؤدي توقف التنفس أثناء النوم .

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لماذا نتذكر بعض الأشياء وننسى البعض

كيف تتذكر أحلامك

أفضل وقت لمحاولة تذكر أحلامك في أول 90 ثانية بعد الاستيقاظ ، قبل أن تختفي الذاكرة، لذا توصي الأبحاث بمحاولة الحفاظ على جسمك في نفس الموضع الذي كنت فيه عندما تستيقظ، حيث سيساعد ذلك في تعزيز ذاكرة أحلامك.

بعد دقيقتين تقضيه في إعادة تجميع الأفكار والمشاعر والصور من نومك الأخير وتجميعها معًا، اكتبها على الفور فمن المحتمل أن تختفي بعد الإفطار.

إن إعادة قراءة الكلمات الموجودة في صفحة دفتر الملاحظات هي فرصة لإطلاق ذاكرة الحلم لاحقًا .

تلعب التغذية دورًا في استدعاء الحلم وتحديداً كمية فيتامين ب 6 التي تحصل عليها من الطعام مثل الدواجن والأسماك والحليب والموز والسبانخ، ولكن انتبه إلى الجرعة إذا كنت تحصل على B6 عبر المكملات الغذائية، فالحد الأقصى اليومي الآمن للبالغين هو 100 ملليغرام في اليوم.

قد تساهم الغفوة لمدة 10 دقائق في الصباح في تذكر الأحلام، لأن الاستيقاظ القصير يسمح للدماغ بأن يكون واعياً بما يكفي لتسجيل وتذكر الأحلام.



ا النوم

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