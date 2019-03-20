شكرا لقرائتكم خبر عن فرحك قرب.. دكتور أحمد السبكى هيساعدك تبقى زى "الموديل" عن طريق الفيزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر السمنة بحسب العديد من الدراسات والأبحاث والتوصيات العلمية العالمية، مرض العصر الخطير، لذلك تنتشر التحذيرات من مخاطر هذا المرض على الصحة العامة، ومبادرات الوقاية من السمنة التى تنقسم إلى درجات تتمثل فى الدرجة الأولى وهى "البسيطة"، والدرجة الثانية "المتوسطة"، والدرجة الثالثة "المفرطة".

وفى هذا الإطار، يؤكد الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، أن لكل درجة من درجات السنة طريقة خاصة للتخلص منها، فطرق التخلص من السمنة البسيطة لا تجدى بفائدة لدى مرضى السمنة المفرطة، وهكذا.

وقال الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مرضى السمنة من الدرجة الأولى رغم أنهم فى أولى المراحل لكن معظمهم يفشل فى أنظمة الرجيم أو اتباع حمية غذائية، وربما يتعذر لديهم ممارسة التمارين الرياضية، وهنا توصل العلم إلى تقنية جديدة تخلصهم من السمنة البسيطة، وهى تقنية شفط الدهون بالفيزر.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن شفط الدهون بالفيزر عبارة عن جهاز يعمل بموجات مغناطيسية، تقوم هذه الموجات بتفتيت الخلايا الدهنية، مؤكدًا أن الدهون لا تعود ثانية بعد عملية تفتيتها، لافتًا إلى الفيزر مناسب جدًا لمن يتمتع بجسم متناسق بينما توجد بعض السمنة الموضعية لديه فى أماكن معينة من الجسم مثل الأرداف والكتفين والبطن والكرش، والتى تصل نسبة نجاح التخلص منها إلى 80%.

ويؤكد الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، أنه لا يمكن اعتبار شفط الدهون بالفيزر عملية جراحية، حيث إنها لا تتطلب إجراء جرح كونها عملية بسيطة تتم من خلال فتحة صغيرة "2 مم" فى المنطقة التى سيتم شفط الدهون منها، ثم يتم إذابة الدهون بالكامل من خلال ذبذبات الموجات الصوتية التى تخرج من جهاز الفيزر مباشرة على الخلايا الدهنية، وبالتالى يتم تكسير جدار الخلايا وإذابة الدهون، وشفطها من خلال هذه الفتحة الصغيرة.

ولفت الدكتور أحمد السبكى، إلى أن أهم مميزات شفط الدهون بالفيزر هو أنه بمجرد الانتهاء من عملية شفط الدهون يمكن للمريض العودة لمنزله فورًا، لذلك نجد إقبال كبير من الفتيات المقبلات على الزواج على هذه التقنية للتخلص من السمنة الموضعية لديهن والحصول جسم مثالى ممشوق القوام فى أسرع وقت قبل زفافهن.

واختتم الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، تصريحاته لـ"الخليج 365"، بالتأكيد على أنه من أبرز مميزات شفط الدهون بجهاز الفيزر، أيضًا، أنه يقوم بشد ترهلات الجلد و يمنع سقوطه و هو ما لم يكن يحدث في الشفط التقليدي أو الشفط بالليزر فقط حيث كان يحتاج المريض آنذاك اجراء عملية شد جراحي للجلد بعد الشفط.



الدكتور أحمد السبكى شفط الدهون بالفيزر لا يعد عملية جراحية

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