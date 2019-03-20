تمرين بسيط يُجنبك نقص فيتامين "د".. تعرّفي عليه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبرُ مشكلة نقص فيتامين "د" من المشكلات التي تؤرق كثيرين، خصوصًا خلال أشهر فصل الشتاء، حين يقل سطوع أشعة الشمس بالنهار، لكن وبالإضافة لبعض الأطعمة التي يمكن أن تساهم في الحدّ من تلك المشكلة، هناك تمرين بسيط يمكن الاعتماد عليه لمنع ظهور أعراض نقص فيتامين "د"، ألا وهو تمرين المشي السريع.

ونصحَ بهذا الخصوص الطبيب البريطاني، كريس ستيل، بضرورة الاهتمام بممارسة المشي السريع لمدة 20 دقيقة فقط يوميًا لضمان الحصول على النتيجة المرجوة.

وأشار الدكتور كريس كذلك إلى أن ذلك التمرين يكون فعّالاً أيضًا عند ممارسته حتى في الظروف المناخية الغائمة، موضحًا أن أفضل طريقة لتجنب غياب الحافز هي الاكتفاء بالمشي في اتجاه واحد لمدة 10 دقائق ومن ثم المشي 10 دقائق أخرى في طريق العودة للمنزل، خصوصًا وأن كل خلايا الجسم تكون بحاجة لفيتامين "د".

وأضاف الدكتور كريس، وفق ما نقلته عنه صحيفة "إكسبريس"، أن هناك الكثير من البحوث التي تُبين أن فيتامين "د"، أو وجوده بمستويات قليلة، يرتبط ببعض الأمراض التي من بينها أمراض القلب، السرطانات، الاكتئاب، الخرف والتهاب المفاصل.