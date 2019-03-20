"البازلاء" تحميك من الأمراض.. إليك فوائدها الغذائية العالية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبرُ البازلاء الخضراء من أكثر الخضروات التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة، فهي تتميّز بطعمها السكري، فضلًا عن تضمُّنها الكثير من الفوائد الغذائية، وغناها بالعديد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف والكربوهيدرات المُركّبة.
الفيديو المُرفق، تعرضُ خلاله اختصاصية التغذية في مركز "بي بيوتي" التجميلي ماري بيل حرب أهمية تناول البازلاء الخضراء، وفوائدها الغذائية المُهمة.
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