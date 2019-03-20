شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء احذريها أثناء الطهى حتى لا تقودك للتسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الأشياء التي تقوم السيدات بفعلها أثناء الطهي قد تكون أحد أهم أسباب الإصابة بالتسمم الغذائي، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "WEBMED".

وحدد التقرير مجموعة من التحذيرات حول بعض الأشياء التى قد تفعلينها أثناء طهى الطعام، والتي قد تزيد من فرص التسمم الغذائى والتى تتمثل فى :

-وضع الدهون كالزيوت أو السمن أو الزبد بطريقة تركها حتي السخونة الزائدة، فهذا الأمر يتسبب في تراكم بعض المركبات المضرة والتي تزيد من الإصابة بالتسمم، لذا عليك وضع المادة الدهنية قبل الانتهاء من نضج الطعام بوقت قليل .

-استخدام الأواني غير الصالحة للاستخدام في الطهي، كالأواني المصنوعة من الألمونيوم، أو التي بها صدأ، أو المخدوشة، فجميع هذه الأنواع قد تزيد من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي.

-استخدام الفحم في عملية الشواء، من الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بالتسمم وذلك نتيجة لتطاير الشوائب علي اللحوم والطعام، ولذا يجب توخي الحذر.

Advertisements

- كثرة وضع الملح في الطعام يتسبب في الإصابة بالتسمم، وهذا النوع من التسمم يدعي تسمم الملح، وهذا يزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالكلي وارتفاع ضغط الدم وأيضا أمراض القلب وخاصة انسداد الشرايين.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]