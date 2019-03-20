الطفل في شهره السابع ينصت لكلامك ويعتمد على نفسه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مارس 2019 10:35 صباحاً - يعاني طفلك من أعراض فترة التسنين؛ يزداد إفراز لعابه وتنتابه فترات من البكاء والقلق أثناء النوم، ويرفض الطعام وبالذات الوجبة التي تعطى بالملعقة، ولذلك يفضل الرضاعة على الأكل خلال هذه الفترة، وعلامات تغيير وتطور أخرى يوضحها لنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال.

بسبب ظهور الأسنان يظهر عند بعض الأطفال احمرار أو بقع صغيرة حمراء حول الفم وفي الوجنتين أو في منطقة المقعدة، وقد ترتفع درجة حرارة الجسم ارتفاعاً بسيطاً ، وهذا يعني أن ظهور الأسنان لا يسبب أي تشنجات أو إسهال أونزلة شعبية فيما عدا أعراض برد خفيفة

الوزن بالكيلوغرام والجرام: 8،080 للذكور و7.600 للإناث، الطول: 68،0 للذكور، و66،4 للإناث، ومحيط الرأس 43 سم

يحمل شيئاً من وزنه على رجليه إذا كان يمسك بك أو بالكرسي، يحب لعبة التأرجح صعوداً وهبوطاً ما يقوي ساقيه، ولا يتذكر ما تقولينه لأكثر من بضع ثوان.

التطور الاجتماعي: يفهم الطفل المعاني اللغوية البسيطة التي تدور حوله، وتصبح لديه القدرة على الفهم والتواصل غير اللفظي...مثل التكشيرة عند الاعتراض والابتسامة للترحيب.

اجعلي ملامح وجهك سعيدة ومسترخية عند ترك طفلك مع آخر ستجدينه يشعر مثلك، العبي مع طفلك بقذف بكرة الخيط أو الكره أمامه وهو يزحف لإحضارها ؛ هذه اللعب تعلمه التحرك والزحف وتعلمه السبب والنتيجة.

يحرك رأسه ويؤرجحها بسهولة واتزان، يرتفع بجسمه إلى أعلى مرتكزاً على يديه وركبتيه، ويزحف وهو يمسك بلعبة في يده، يتحرك إلى الأمام ويمكنه أن يحبو... يساعد من يحاول جذبه لأعلى بغرض الوقوف، ويؤرجح جسمه، وينظر إلى قدميه.

يجلس بقليل من المساعدة ويبق في الوضع ويستمتع بهذا، يحافظ على توازنه جيداً وتكون يداه حرتين أثناء الجلوس ويلتف حول نفسه، كما أنه يجلس بمفرده من وضع الرقود على الظهر بالارتكاز على يديه.

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يلتقط الأشياء الدقيقة، وهذه الحركة إنجازاً هاماً من حيث التطور العقلي السليم، كما أنه يمسك شيئاً مختلفاً في كل يد على حدة ويضمهما معاً.

يستطيع في هذا الشهر أن ينطق مقاطع كلمات مثل: ما، مي، دا، دي، با

ينصت إلى كلامه وكلام الآخرين، يبدي اهتماماً واضحاً بتفاصيل الأشياء ويمسك اللعب بيد واحدة، ويميز بين الأشياء البعيدة والقريبة

يفضل اللعب التي تحدث صوتاً، يقلد الأم وأخوته، يربط بين صور الأطفال وبين نفسه، ويتأهب لمتابعة ردود أفعاله ويصدر نغمات في هذا المعنى.

ينقل الأشياء واللعب بسهولة من يد إلى أخرى، ويذهب إلى المرآة عندما يرى صورته ويربت عليها ويبتسم، ويتحسس جسمه بيده

يرتبط بأهل بيته ويخاف الغرباء، يداعب ويعاكس ويميز بين المخاطبة برقة والمخاطبة بغضب، يمسك الملعقة والكوب ليلعب بهما، ويعتمد على نفسه في الأكل، ويغلق شفتيه بشدة إذا قدم له طعام يرفضه.