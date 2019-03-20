دراسة: البطاطا تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة بيردو الأمريكية، أن مركبات الفينول الموجودة في البطاطا الطازجة تساعد على تخفيض مستوى الجلوكوز في الدم، ما يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

وتوجد أحماض (الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك) بنسبة عالية في البطاطا الطازجة، لذلك قرر الباحثون معرفة الدور الذي تلعبه في هضم النشا ونقل الجلوكوز في الأمعاء.

ودرس الباحثون تأثير المواد الموجودة في مستخلص البطاطا البنفسجية والحمراء والبيضاء، وأثبتت نتائج الاختبارات السريرية أن تناول البطاطا البنفسجية والبيضاء يخفض سرعة نقل الجلوكوز، وبالتالي يساعد في تخفيض مستوياته في الدم، وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة بعد مضي 30 و60 دقيقة على تناول الطعام.

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كما أثبتت نتائج الدراسة، التي نشرتها مجلة "ميديك فوروم"، أن مستخلص البطاطا يحتوي على نسبة عالية من مركبات الفينول، الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك.

وقال أحد الباحثين إن مركبات الفينول في البطاطا الطازجة تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، ما يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم بشكل عام.

وتحتوي البطاطا على الفسفور والحديد والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم، لذلك فهي تعزز صحة بُنية العظام، وقوتها، بالإضافة إلى ذلك، يساهم الحديد والزنك في إنتاج وإنضاج الكولاجين، كما يعتبر الفسفور والكالسيوم ضروريين لتعزيز صحة بُنية العظام.