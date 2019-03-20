علاج "محتمل" للتليف الكيسي للرئة

توصل فريق بحثي أمريكي في دراسة، نشرت الأحد، في دورية " نيتشر"، إلى أن دواء معتمدًا يستخدم عادة لعلاج الالتهابات الفطرية، يمكن أن يؤدي أيضًا وظيفة قناة بروتينية مفقودة في رئتي الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي.

وتحتوي الرئة الصحية على طبقة من السائل على سطح الشعب الهوائية تساعد على الحماية من العدوى، وتفرز الخلايا الموجودة في بطانة الرئة بيكربونات أو صودا الخبز في السائل لجعلها غير مضيافة لغزو البكتيريا، ولكن الأشخاص الذين يعانون من التليف الكيسي، يفتقدون لوجود قناة تسمى "أنيون "، المسؤولة عن إفراز البروتين المسمى بـ"CFTR" الذي يساعد في إفراز البيكربونات على السطح، وهو ما يجعل سائل مجرى الهواء أكثر حمضية، وهذا يشل دفاعين مهمين في الرئة، وهما نشاط المضادات الحيوية لسائل مجرى الهواء وتطهير المخاط، ونتيجة لذلك، يصبح الناس عرضة للعدوى.

ووجد الفريق البحثي من جامعة إلينوي الأمريكية، أن دواء الأمفوتريسين، الذي يستخدم عادة لعلاج الالتهابات الفطرية، يمكن أن يؤدي دورا في علاج هذه الحالة، حيث شكل قنوات في الغشاء السطحي لأنسجة الرئة التي تبرع بها أشخاص مصابون بالتليف الكيسي الناجم عن طفرات جينية، وأطلقت القنوات بيكربونات التي تراكمت في الخلايا وتخلصت من الحموضة وأعادت سمك سطح مجرى الهواء السائل مرة أخرى ضمن المعدل الطبيعي.

ويشبه الدكتور مارتن بيرك، رئيس الفريق البحثي، الدور الذي يقوم به "الأمفوتريسين"، بأنه مثل الجهاز التعويضي البسيط، الذي يستخدمه أولئك الذين فقدوا أحد أطرافهم.

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ويقول بيرك في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "كما أن الجهاز التعويضي ليس بديلا مثاليا، فإن الأمفوتريسين كذلك، فهو ليس تقليدًا مثاليًا لبروتين CFTR، إلا أنه يمكن أن يعمل كقناة بيكربونات ويستعيد آليات الدفاع في سائل مجرى الهواء".

ويحكي بيرك الأسباب التي جعلتهم يفكرون في "الأمفوتريسين" تحديدا كعلاج، قائلا: "عندما كنت طالب دكتوراه في جامعة هارفارد، قابلت شابة كانت مصابة بالتليف الكيسي، وتحدتني أن أفكر في كيفية حل المشكلة الناتجة عن فقد قناة "أنيون" التي تفرز بروتين (CFTR) وفي الوقت نفسه تقريبًا، كنت أحضر محاضرة في الكيمياء للبروفيسور أندرو مايرز، وذكر إمكانيات توجد في الأمفوتريسين جعلني أفكر على الفور في إمكانية أن يمثل نقطة انطلاق طبيعية استثنائية لتطوير قناة اصطناعية "جزيئية" لعلاج التليف الكيسي، وقد عملت على هذه الفكرة منذ ذلك الحين".

والخطوة التالية التي سيعمل عليها الفريق البحثي هي الانتقال لمرحلة التجارب السريرية سريعا.

ويقول بيرك: "نظرًا لأن الأمفوتريسين دواء معتمد بالفعل، ويستخدم في علاجات أخرى، فإن الطريق إلى الترجمة الإكلينيكية سيكون أكثر سهولة".