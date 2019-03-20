5 تمارين معتدلة للحركة بعيدًا عن صالة الألعاب الرياضية تحميك من الأمراض

يُساعد الحصول على ساعتين من التمارين المعتدلة في الأسبوع في تجنب الإصابة بالأمراض، لكن القليل منا فقط يمكنهم الالتزام بذلك.

وننشر فيما يلي مجموعة من الطرق للبقاء نشطا في حياتك اليومية دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

قم بالحركة

توصي المبادئ التوجيهية للمملكة المتحدة للبالغين بالوصول إلى ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى السريعة أسبوعيا، مع تحقيق ذلك في دفعتا لا تقع كل منها على 10 دقائق، إلا أن دلال إرشادية أمريكية جديدة توضح أن التمارين الأقصر مفيدة وفقاً لمقترح مقدم من كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة ""CMO، ما يعني أنه يمكنك ممارسة التمرين بالطريقة التي ترغبها ولو لدقيقة أو دقيقتين في كل مرة، حيث أن ممارسة 5 إلى 10 دقائق من النشاط علي الكثافة تساعد كثيرا.

ثم بطلاء السور

ويقول البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس من جامعة سيدني، "إن النشاط البدني العرضي الذي يشكل جزءًا من حياتنا اليومية هو أكثر الخيارات الواعدة لتجنب الأمراض الجسدية، وتحتاج أجسامنا للتحدي ، حتى لو كان هذا التحدي قصيرًا للغاية"، كما تعد المهام المنزلية مثل الأعمال المنزلية وغسيل السيارة باليدين من بين نشاطك اليومي، لكن الوقوف ليس كافيًا".

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افعل المزيد من الأشياء

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ويقول الدكتور تشارلي فوستر من جامعة بريستول رئيس لجنة خبراء CMO "إن المفتاح ببساطة في القيام بمزيد من الأمور التي تقوم بها بالفعل، مثل توسيع نطاق رحلتك إلى المتاجر أو السير على السلالم في محطة القطار بدلا من استخدام المصعد مثلا"، مضيفا "انظر إلى يومك المعتاد ويوم عطلتك وافعل المزيد من الأشياء بطريقة نشطة، واستمر على ذلك لفترة أطول، فالأمر يبدو أكثر منطقية للناس بدلا من البدء في سلوك جديد".

ركز على القوة والاتزان

وتوصي المبادئ التوجيهية الحالية للمملكة المتحدة البالغين بتدريبات القوة والتمارين مرتين في الأسبوع ، لكن القليل منا يفي بها، ويقول فوستر لقد أصبحت هذه المبادئ التوجيهية منسية، موضحا أن الأمر بالغ الأهمية ، وهو أكثر أهمية بالنسبة لكبار السن، ويمكنك على سبيل المثال حمل حقائب تسوق ثقيلة على بُعد بضعة أمطار إلى السيارة أو تسلق السلالم أو حتى الوقوف متزنا على ساق واحدة، وأشارت لجنة الخبراء أيضا إلى اقتراح الحفر في الحديقة أو حمل طفل.

الاستفادة من وقت العمل

وترتبط كثرة الجلوس لفترات طويلة من الوقت بزيادة خطر حدوث عدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب، فضلا عن الموت المبكر، لكن دراسة حديثة أشارت إلى أن تقليل هذه المخاطر لا يقتصر فقط على كسر نوبات البقاء ثابتا، فمن المهم تقليل وقت الجلوس في وضع الثبات بشكل عام، وعلى سبيل المثال يمكنك السير أثناء الحديث في الهاتف أو الذهاب إلى زملاءك في العمل بدلا من تبادل الرسائل الإلكترونية، كما أن التمشية مع سرد القصص ربما تفيد في هذا الشأن.

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