شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..البصل والليمون لوقف نزيف الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف الأنف من المشاكل الصحية الشائعة التى تحدث لكثير من الناس، لأسباب عديدة منها كسر الأوعية الدموية فى تجويف الأنف، وغيرها من الأسباب ويمكنك وقف النزيف بطرق طبيعية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام البصل والليمون لوقف نزيف الأنف، بحسب موقع "step to health".



نزيف الانف

والأسباب الرئيسية لنزيف الأنف هي:

الهواء البارد أو الجاف الذي يهيج الجلد ويؤذي الأوعية الدموية للأنف.

الحساسية أو نزلات البرد.

مشاكل الجيوب الأنفية.

الاستخدام المفرط للرذاذ الذى يعالج الاحتقان.

كسر الأنف.

وبمجرد أن يبدأ أنفك في النزيف، طالما أنه لم يكن بسبب حادث أو ضربة، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو الجلوس بشكل مستقيم.

بعد ذلك، قم بإغلاق الجزء السفلي من أنفك بإصبعك الإبهام.

تنفس ببطء من فمك وابق رأسك منتصباً لبضع دقائق حتى يتوقف النزيف.



البصل

وصفة البصل لوقف نزيف الأنف

المقادير

بصلة.

2 كوب ماء (500 مل)

الطريقة:

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قطع البصلة إلى نصفين ثم قم بغليها في نصف لتر من الماء.

استنشق ببطء بخار الماء الناتج عن البصل لبضع دقائق.

وهناك طريقة أخرى لوقف نزيف الأنف بالبصل وهى تقطيعه إلى شرائح واستنشاقه بالقرب من أنفك أو يمكن عصره ووضع بضع قطرات على حافة فتحة الأنف.

ثانياً وصفة الليمون

الليمون له خصائص علاج الجروح الصغيرة ومنع الالتهابات، إذا كنت تنزف بسبب وجود كسر فى الأوعية الدموية في أنفك ، فيمكن أن يساعد الليمون في إغلاق الأوعية الدموية التالفة.

المكونات

عصير 1 ليمونة

كرة قطنية واحدة

الطريقة:

اعصر الليمونة ثم أنقع كرة القطن في عصير الليمون.

ضع القطنة داخل فتحة الأنف بدون ضغط.

لا تقم بإزالتها حتى مرور 20 دقيقة.

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