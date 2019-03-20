5 أشياء يجب معرفتها حول صحة الكلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلى من أهم الأعضاء فى الجسم، ولها وظائف عديدة منها تنقية الدم لصنع البول والتخلص من السوائل الزائدة والسموم فى الجسم وبالرغم من أهميتها إلا إن هناك العديد من الحقائق التى يجب أن تعرفها حول أمراض الكلى، بحسب ما ذكر موقع "net doctor".



مرض الكلى

أشياء يجب أن تعرفها حول صحة الكلى1-مرض الكلى لا تظهر أعراضه فى البداية

من الخرافات التى قد تعتقدها عن مرض الكلى أنك سوف تعرف أو تشعر بمعاناة المرض، ولكن الأبحاث أكدت أن حالات الكلى هى القاتل الصامت، لأن الأعراض لا تظهر غالبًا حتى يكون المرض في مراحله الأكثر حدة.

وهناك علامات التحذير الرئيسية التي يجب أن تدركها وتميز مرض الكلى:

تورم الكاحلين / القدمين / اليدين.ضيق في التنفس.دم في البول.إعياء وتعب.زيادة الحاجة للذهاب إلى المرحاض.آلام الظهر في منطقة الكلى.

2-هناك أسباب متعددة لأمراض الكلى

لأمراض الكلى أسباب متعددة، وغالبًا ما يؤدي مزيج من العوامل إلى إصابة الفرد به منها الأمراض الأخرى مثل: السكرى وارتفاع ضغط الدم والتى تشكل ضغطاً لفترة طويلة على الكلى.

وهناك أيضاً عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى منها: التهاب الكلى، حصوات الكلى.

3-مرض الكلى يختلف فى شدته

هناك خمس مراحل من أمراض الكلى، تحددها سرعة تنظيف الكلى للدم، في المرحلتين الأولى والثانية، عندما يتم اكتشاف مرض الكلى، يمكن للمرضى الشفاء بعد تناول الأدوية وتعديل خيارات نمط حياته، ومع ذلك، إذا وصل المريض إلى مرض الكلى في المرحلة 5 ، فهذا يعني عادة أنه سيحتاج إلى عملية زراعة كلى.

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ولكن كثير من الناس الذين يعانون من مرض الكلى قادرون على العيش حياة طبيعية إذا تمكنوا من معالجة الحالة بالأدوية والنظام الغذائى الصحى والتمارين الرياضية.



الكلى

4- مرض الكلى لا يعنى أنك تحتاج لغسيل كلوى

أمراض الكلى يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً في مستويات الشدة، ولن يصل كل شخص مصاب إلى المرحلة التي يتعرض فيها لفشل كلوي ويحتاجون لغسيل الكلى، كما أن نسبة صغيرة فقط من المصابين بأمراض الكلى سوف يصلون إلى هذه المرحلة.

5- يمكن ربط مرض الكلى بالنظام الغذائي

ما تأكله يلعب دورا حيويا في صحة الكلى، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مهماً ويمكن أن يكون له تأثير كبير على المرض ويمنع المضاعفات.

كما أن المحافظة على وزن صحي وتناول نظام غذائي منخفض الأملاح يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم، وهو أحد الأسباب الرئيسية لمرض الكلى.

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