انت الان تتابع موضوع الفرق بين المرهم والكريم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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العديد من الاشخاص حالياً يتساءلون عن الفرق بين المرهم والكريم وعن أيهما الأفضل في الأستعمال وفي النتائج ومن المتعارف عليه أنه يتم تصنيع الكثير من الأدوية المخصصة والتي يتم استعمالها على الجلد، ومن الممكن أن تكون كريمات أو مراهم أو العديد من الأمثلة الخاصة بهذه الأدوية الموضعية وهي مثل الكورتيزون وغيرها من المضادات الحيوية، كما أنه أيضاً يوجد الكثير من المرطبات على هيئة كريم أو شكل المرهم وهناك الفرق الكبير بينهم وهذا من حيث الشكل والاستعمال، ويريد العديد من الأشخاص معرفة أيهما أفضل من حيث الاستعمال في العديد من الأوقات المختلفة دائماً.

ما معنى المرهم

هو عبارة عن دهان طبي يتم وضعه على جميع الجروح والقرح التي توجد في جميع الأماكن والأجزاء التي توجد في الجزء بشكل كامل، وأيضاً وجد مركب طبي خاص بالدهان وهو مختلف العناصر والألوان وهذا يكون له العديد من الاستعمالات وهو عبارة عن معجون زيتي للتجميل والزينة أو المعالجة، وهو يتم دهانه ووضعه على العديد من الأماكن التي توجد بها الجروح والتقرحات التي توجد في جميع النواحي التي توجد في الجسد وهو من أهم الأشياء الموضعية التي يتم وضعها على الأماكن التي يوجد بها تقرحات وهي التي تصيب العديد من الأماكن المتواجدة في الجسم وتساعد في شفائه.

ما معنى الكريم

الكريم يكون ذات ملمس دهني وهو الذي يتم استعماله بشكل موضعي على الجلد وله سطح ناعم على الجلد وهو يمتصه الجلد بسهولة والعديد من الأشخاص يفضلون استعماله لأنه أقل لزوجة من الكريم وايضاً يوجد بعض الكريمات التي تساعد في الترطيب وهذا نظراً إلى أنه يحتوي على كمية عالية من الماء وهو الذي يتبخر سريعاً عندما يتم وضعه على المكان المصاب، وأيضاً الكريمات تعتبر واحدة من أهم وأفضل المراهم التي يتم استعماله في علاج الكثير من الأمراض الجلدية وهو له لزوجه ولكن أقل من المراهم وهو يساعد في العمل بشكل أفضل لأنه يعمل على تغطية الجلد بشكل كبير وواسع من الجلد.

ما الفرق بين المرهم والكريم

1- الكريمات هي التي يتكون نصفه من مزيج من الماء ونصفه الآخر يكون زيت ويتم فرده بشكل سهل وسريع والجلد يمتصه بشكل جيد ومميز ويتم أيضاً غسله بالماء وهو الذي يتم تعبئته في بعض الأوقات ويكون أنبوب لان ملمسه يكون سميك ولكن بشكل قليل.

2- المراهم تتكون من 80% من الزيوت و20% من المياه وهو الذي يتكون من عنصر الزيت من الهيدروكربونات وهي مثل الزيوت المعدنية أو الفازلين والمراهم تكون ذات ملمس دهني جداً وهذا ما يعمل على أنه يبقى على سطح الجلد وهو لا يتم امتصاصه جيداً ويتكون من الماء والزيت والكريمات والمراهم التي تساعد في إذابة جميع المواد الفعالة وهي التي لها تأثير إيجابي ومميز وعلاجي على العديد من الأمراض الجلدية.

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3- يوجد العديد من الأشخاص يحبون استعمال الكريمات لأنها أقل لزوجة على الجلد وأيضاً الكريمات تساعد بشكل كبير على الترطيب وهذا نظراً لأنه يحتوي بشكل كبير على الماء وهو الذي يتبخر عندما يتم وضعه المريض على البشرة وتعد هي أفضل من المراهم في علاج العديد من الأمراض الجلدية وهذا لأن لزوجة الكريمات أقل من المراهم فهذا يساعد بشكل أفضل على التغطية العالية التي توجد في العديد من المناطق الواسعة التي توجد في الجلد، ومن أفضل البشرات التي يتم من خلالها استعمال المراهم هي البشرة والجلد الجاف.

4- وهذا حيث انه يعمل على سد مسام الجلد وهذا ما يساعد في الأحتفاظ بالرطوبة ويترتب على ذلك أنه لديه قدرة كبيرة على الحفاظ على الرطوبة التي توجد في البشرة لوقت طويل وهذا على عكس غيرها من الكريمات الأخرى.

5- المراهم تساعد في زيادة امتصاص المواد الفعالة بشكل كبير على عكس الكريمات الأخرى وهذا يعمل على استعمال الكريمات بشكل واسع المجال وهذا لأنه هو الأفضل لأنه يزيد من التغطية بشكل كبيرة وواسعة من الجلد ويتم تجنب التشحيم الذي يرتبط بالمرهم وهذا ليتم علاج الأمراض الجلدية وهي مثل الإكزيما لأنه يعتبر من أفضل الاستعمالات الخاصة بالكريم، لأنه يساعد في التخلص من العديد من الأمراض الجلدية.

6- أيضاً المرهم يعتبر من أفضل الأشياء التي تعالج الجلد والأمراض الجلدية وهي مثل مرض الصدفية والمرهم هو الذي يساعد في التغلغل بشكل كبير وفعال في الجلد، وأيضاً هو من الأدوية الموضعية وهذا سواء كان الدواء مضاد حيوي أو الستيرويد أو أدوية مضادة للعديد من الفطريات التي توجد في جميع نواحي الجلد.

7/ أيضاً أن المراهم تعتبر من الأشياء الذي يتم استعمالها بشكل أفضل على الجلد الحساس وهذا لأن الكريمات هي التي تحتوى بشكل كبير على العديد من المواد الحافظة وهي التي تسبب الحساسية الشديدة، لذلك العديد من الأشخاص يفضلون استعمال المراهم عن الكريمات لأنه يتم امتصاصها من خلال الجلد بشكل أسرع.