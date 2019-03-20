فوائد عين الجمل للصحة والقلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوائد عين الجمل كثيرة، فوفقا لتقرير نشر بموقع newsbeezer فإن عين الجمل من أهم المكسرات التى تحتوي علي عناصر صحية ومفيدة للإنسان، فهي غنية بالكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والحديد والماغنيسيوم، كما تحتوي علي كم المن الفيتامينات ومضادات الأكسدة والبروتين والألياف.

من أبرز فوائد عين الجمل أنها تعزز من القدرة علي التفكير بشكل عام، كما أنها تكافح الشيخوخة وزحفها، فضلا عن أنها تعزز من قوة الذاكرة وتخزينها للمعلومات، وهذه الفوائد الجمة لعين الجمل ناتجة بنسبة كبيرة من نسب الأوميجا 3 الدهنية اتى تملؤها، كذلك تساعد مضادات الأكسدة الكثيرة بها علي تقوية الأعصاب وحمايتها.



عين الجمل 4

فوائد عين الجمل

ومن أبرز فوائد عين الجمل أنها تحتوي علي الأحماض الدهنية المفيدة التى تلعب هي والأوميجا 3 دورا جيدا في تعزيز طاقة الجسم وقوته ونشاطه وتعزيز عملياته الحيوية بشكل جيد، وأظهرت بعض الدراسات أن أبرز فوائد عين الجمل أنها تعزز من علاج الإكتئاب وتساعد عليه، بل أن زيت عين الجمل يساعد بشكل عام علي تعزيز صحة القلب لاحتوائه علي أحماض دهنية غير مشبعة صحية للغاية.

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عين الجمل 2

فوائد عين الجمل كثيرة

ومن أبرز فوائد عين الجمل أن زيتها يساعد علي علاج قشرة الشعر وذلك لأنه زيت مفيد ياسعد علي قتل فطريات فروة الرأس، فهذه الزيوت تساعد علي التخلص من البكتيريا والفطريات والالتهابات البكتيرية وعلاجها، وتساعد عين الجمل علي تقليل ترسب الدهون والمساعدة كذلك علي تقليل حدة ضغط الدم وتقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتعزيز الدورة الدموية وعملها.



عين الجمل

من أبرز وأهم فوائد عين الجمل كذلك أنها تساعد علي تعزيز صحة الجهاز المناعي ودفاعات جسم الإنسان، وذلك لإن المضادات للأكسدة والمضادات الحيوية الغنية بها تعزز هذه الخاصية، فضلا عن أن زيتها يقلل من خطر الإصابة بسكر الدم، ويساعد علي تقليل انتاج الانسولين في البنكرياس، كما أن أبرز فوائد عين الجمل أنها تعزز من نمو الشعر وتقلل من تساقطه وحدة فقدانه، كما أنها تحمي بصيلات الشعر وتحفز علي انتاج خلايا جديدة، كما أن زيتها يساعد علي تخفيف آلام المفاصل والعضلات زوتحين وظيفة الأوعية الدموية. وتحد من الالتهابات بشكل عام.