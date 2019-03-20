دراسة لجامعة أكسفورد: الناس يصبِحون بالغين فعلياً في سنّ الـ30

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا بلوغ إلاّ في سنّ الـ30 حسب الدراسة
أظهرت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أن الناس لا يصبحون بالغين فعلياً حتى يدخلوا عمر الثلاثينات.
ونقلت صحيفة "اندبندنت" البريطانية عن الجامعة، أن التعريفات الصعبة والمعقّدة لمرحلة البلوغ تبدو "سخيفة بشكل متزايد".
وعلى الرغم من الأنظمة القضائية في دول عدة، التي تعتبر سنّ الشخص البالغ 18 أو 21 عاماً، فإن العلماء يؤكدون خضوع الأفراد لِتغييرات مهمة في أدمغتهم، طوال أعوامٍ كثيرة،.
وأوضحت الدراسة أن تأثيرات هذه التغييرات كبيرة على سلوك الشباب، وتجعلهم عرضةً لاضطرابات الصحة العقلية، كما أثبت العلماء أن اضطرابات الدماغ تسبّب عدم التوازن لدى المراهقين.
وقالوا إن مرحلة البلوغ تمثّل تحولاً دقيقاً يحدث على مدار ثلاثة عقود، وليس هناك طفولة ثم بلوغ بالمعنى التقليدي السائد، ولكنّ الناس يعيشون وتختلف درجة نمو الدماغ لديهم، حسب الفرد.
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