أضرار الافراط فى شرب الكركم اهمها النزيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكركم من التوابل التى تستخدم عادة في الطعام الآسيوي وله طعم دافئ ومرير وكثيراً ما يستخدم لنكهة أو تلوين مساحيق الكاري والخردل والزبدة والجبن، لكن جذر الكركم يستخدم أيضا على نطاق واسع لصنع الدواء، حيث يحتوي على مادة كيميائية ذات لون أصفر تسمى "الكركمين" ، والتي غالبا ما تستخدم لتلوين الأطعمة ومستحضرات التجميل.



اضرار الكركم

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى “WebMD”، يستخدم الكركم لعلاج التهاب المفاصل ، وحرقة المعدة (عسر الهضم) ، وآلام المفاصل ، وآلام في المعدة ، ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي ، والنزيف ، والإسهال ، والغازات المعوية ، وانتفاخ المعدة ، وفقدان الشهية ، واليرقان ، ومشاكل في الكبد ، وقرحة المعدة ، ومتلازمة القولون العصبي (IBS) ، اضطرابات المرارة ، ارتفاع الكوليسترول في الدم والتهاب الجلد الناتج عن العلاج الإشعاعي ، والتعب.



اضرار الكركم

كما أنه يستخدم لعلاج الصداع ، التهاب الشعب الهوائية ، نزلات البرد ، التهابات الرئة ، حمى القش، والجذام ، الحمى ، مشاكل الدورة الشهرية ، حكة الجلد ، الشفاء بعد الجراحة، والسرطانات.

ويستخدم الكركم أيضًا كحقنة شرجية للأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء.

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آلية عمل الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين الكيميائي الذى يقلل من تورم، ولهذا السبب، قد يكون الكركم مفيدًا لعلاج الحالات التي تنطوي على الالتهاب.

الاستخدام والفعالية للكركمعلاج حمى القش

يبدو أن تناول الكركمين ، وهي مادة كيميائية موجودة في الكركم، على تقليل من أعراض حمى القش مثل العطس والحكة وسيلان الأنف.

الكآبة

وتشير معظم الأبحاث المتاحة إلى أن تناول الكركمين، وهو مادة كيميائية موجودة في الكركم، على خفض أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص الذين يستخدمون مضادات الاكتئاب بالفعل.

أضرار الكركم

يجب الحذر من الإفراط فى تناول الكركم، لأن له أضرار وآثار جانبية عديدة، وتشمل: