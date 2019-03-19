هل تؤثر مشاهدة الطفل للتلفاز على تغذيته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقضي الكثير من الأطفال وقتًا طويلاً أمام التلفاز؛ ما يجعلهم يتأثرون بإعلانات الأطعمة التي تمرّ أمامهم بسهولة، حسبما تُبيّن الدراسات.

بعض الأطعمة المعروضة في الإعلانات التجارية لا تقدم لهم أي فائدة فيما يتعلق بتغذية أجسامهم المتنامية؛ لأن أغلبها يتسم بالدهون، والسكريات المضافة أو الصوديوم أو السعرات الحرارية العالية، وتفتقر في أغلبها إلى الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.

كيف يؤثر التلفاز على تغذية الطفل؟

أخصائية التغذية فوزية جراد تشير إلى أن الأطفال عادة يشاهدون أثناء جلوسهم أمام التلفاز، أكثر من 10 إعلانات تروّج لبعض أنواع الطعام أو المشروبات، وقد ثبت أن أكثر من 90% من هذه الإعلانات تحتوي على مكونات ينصح الحد منها للأطفال.

كيف يمكن تعزيز أكله الصحي؟

وفق جراد، يكون ذلك من خلال الاتفاق بين أفراد الأسرة على عدم مشاهدة التلفاز أثناء تناول الوجبات، ويكون تناول الطعام مع العائلة بشكل منتظم دون تشتيت الانتباه، كي يوفر للطفل فرصة لتعزيز الأكل الصحي والترابط الأسري معًا.

Advertisements

كما أن قضاء الأبويْن بعض الوقت مع الأطفال في تعليمهم عن الأطعمة الصحية أصبح واجبًا في ظل الأمراض ذات العلاقة بالتغذية، نظرًا لما لديهم من استعداد للتعلم ورغبة حقيقية في التعاون، كما أن هذا الوقت جيد لتعليمهم أساسيات السلامة، مثل غسل أيديهم قبل تناول الطعام، والمساعدة في إعداد الأطباق.

أهم النصائح لذلك

من أولى نصائح جراد، ضرورة تخصيص وقت معين للطفل لمشاهدة التلفاز، إضافة إلى اختيار الأطعمة والمشروبات الصحية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمحافظة على النسق الغذائي والفائدة المستمرة له.

بالمقابل حذرت الأم من تناول طفلها وجبات الفطور والغداء وهو جالس أمام التلفاز، فذلك يؤدي إلى عدم هضمه الطعام جيدًا، والتأثير على التمثيل الغذائي الصحي لجسمه نتيجة انشغاله الذهني عن الطعام، ولا داعي لتناوله الشوكولاتة والمكسرات والشيبس التي تزيد من وزنه.