علماء بِجامعة كامبريدج ينجحون في استزراع "دماغ عضوي"

نجح علماء بِجامعة كامبريدج في استزراع دماغ صغير، مرتبط بالحبل الشوكي وعضلاته، ما يُمثّل تقدماً سريعاً في دراسة مرض الخلايا العصبية الحركية.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن الجامعة أن النقط الرمادية الصغيرة لخلايا الدماغ البشرية، أرسلت خلال هذه العملية روابط تتصل تلقائياً بالحبل الشوكي والأنسجة العضلية، والتي تمّ أخذها من فئران التجارب.

وقالت الصحيفة إن العضلات شوهِدت تتقلّص وتنبض بِشكل واضح تحت سيطرة ما سُمِّي بـ"الدماغ العضوي".





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ويعتبر البحث الأحدث في سلسلة تجارب متطورة حول العقل البشري، ويقترب بشكل أكبر من الجهاز العصبي المركزي.

واستخدم العلماء هذه الطريقة الجديدة لنمو الدماغ المصغّر من الخلايا الجذعية البشرية، ما سمح لِما سُمِّي "الدماغ العضوي" بالوصول إلى مرحلة أكثر تطوراً من التجارب السابقة.

وأظهرت الدماغ الجديدة تشابهً، من ناحية تنوُّع الخلايا العصبية وتنظيمها، لِعقل الجنين البشري في فترة الحمل من ١٢ إلى ١٦ أسبوعاً.

وقال العلماء إنّ هذا الهيكل ما يزال صغيراً وبدائياً، إذ لا يقترب بأيّ شيء من الأفكار أو المشاعر أو الوعي، موضحين أن الدماغ البشري يحتوي على ما يتراوح بين 80 و90 مليار خلية عصبية، بينما يتضمّن العضو الجديد بضع ملايين فقط.

ويكمن الطموح حالياً في إجراء تجارب مماثلة حول تقدُّم الدماغ البشري والجهاز العصبي، وأسباب أمراض الخلايا العصبية الحركية والصرع وانفصام الشخصية.