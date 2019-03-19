شكرا لقرائتكم احذر تنظيف الأذن بأعواد القطن.. هذا ما فعلته بهذا الرجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عانى رجل من نوبات وانهيار بعد استخدام عصى التنظيف المنتهية بالقطن لتنظيف الأذن، حيث أصيب الرجل البريطاني (31 عامًا) جراء ذلك بالتهاب جرثومي، استهدف بطانة الجمجمة، يعرف بالتهاب الأذن الخارجية الناخر.

وقال الأطباء إن قطعة من القطن تركزت في أذنه قبل أن تؤثر على بطانة الجمجمة.

في التقرير الذي نشرته صحيفة مترو فقد ذكر الطبيب الذي عاين الحالة في مستشفى جامعة كوفنتري، أن القطن وصل تأثيره إلى بطانة الدماغ، مما أدى إلى نوبات الصرع والتهابات الأذن والأنف والحنجرة.

وقد أجريت للمريض فحوصات بالأشعة المقطعية واضطر إلى إجراء عملية جراحية بسيطة لإزالة القطن. وأمضى أسبوعا في المستشفى، ومن ثم عاش 60 يوما على المضادات الحيوية، وهو الآن بصحة جيدة دون أي مشاكل في السمع أو المخ على المدى الطويل.

وذكرت المجلة الطبية البريطانية أن علاج الرجل استمر لـ 10 أسابيع، وأصبح اليوم المريض بحالة جيدة.

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وصرّح الرجل أنه لن يستخدم براعم القطن لتنظيف أذنيه بعد اليوم.

الحلول الأفضل

وبحسب الأطباء، فإن الحل الأفضل هو استخدم زيت الزيتون لتنظيف الشمع من أذنك وقد يكون هذا مفاجئاً للبعض، لكن يبقى أفضل طريقة لإزالة الشمع من الأذنين. حيث تكفي فقط بضع قطرات من زيت الزيتون أو اللوز لتنظيف الشمع تماما، بحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وتوصي كذلك بعدم وضع الأصابع أو أشياء مثل عصي براعم القطن داخل الأذن بغرض النظافة.

فيما أوضح الأطباء أنه وفي العادة فإن شمع الأذن يقع من تلقاء نفسه، وسوى ذلك إذا كان سيحجب الأذن فتكفي قطرتان إلى ثلاث من الزيتون أو اللوز في أذنك مرتين في اليوم.

وخلال أقل من أسبوعين سوف يسقط الشمع تلقائيا خصوصا في الليل أثناء النوم.

وأفادوا بأنه حتى اليوم لا يوجد بحسب الهيئة دليل على أن عصي القطن تتخلص من الشمع بشكل جيد.