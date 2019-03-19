أسباب رئيسية وراء عنف الطفل في عمر السنتين

مع نمو الطفل ستتطور قدراته وسيتفاعل أكثر مع مَن حوله، وفي عمر السنتين هناك الكثير من التغيرات التي ستلاحظينها على طفلك. وقد يلفت انتباهك الأوقات التي يظهر بها الطفل بسلوك عنيف وعدواني، ولكن عليك عدم الشعور بالخوف بل على العكس عليك التعرف على الأسباب الأساسية لهذه التصرفات لتتمكني من تطبيق الحلول المناسبة.

- ستظهر ردود فعل الطفل العنيفة في أكثر الأوقات لأنه في عمر لا يستطيع التعبير بشكلٍ واضح عن مشاعره والأمور التي تزعجه، لذا يقوم بضرب الأشخاص من حوله أو التصرف بعدوانية.

كما وستترافق كلمة "كلا" مع تصرف طفلك بعدوانية، فهذه الإجابة تشعره ببعض الإستقلالية وهي كفيلة بالتعبير عن الغضب الذي يشعر به.

- الشعور بالإهمال من أفراد الأسرة من أسباب عدوانية الطفل في عمر السنتين، وذلك سيظهر بشكلٍ كبير مع مولود جديد في المنزل، ويقوم الطفل بتذكير من حوله أنه بحاجة للإهتمام بأسلوب تصرفاته.

- وعلى العكس، قد يكون الإفراط بدلال الطفل وتحقيق كل ما يريده، يجعله يتصرف بعنف إعتقاداً منه أنه يستطيع تحقيق ما يريد من خلال هذه الأساليب.

Advertisements

- إن ضعف الثقة بالنفس أيضاً من الأسباب التي تؤدي لعنف الطفل في عمر سنتين، من هنا على الأهل معالجة الأمر بالطرق السليمة في البيت وحتى من خلال إستشارة أخصائي في الموضوع.

- عنف الطفل بعمر السنتين هو أيضاً وبكل بساطة نتيجة تعرضه للعنف في منزله بمختلف أنواعه، أو حتى للتسلط الذي يؤثر بشكلٍ سلبي عليه وعلى شخصيته.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- تعرّفي على شخصية زوجك لتسيطري على مشاعره

- ابحثي عن أفضل الصفات في شريكك المستقبلي