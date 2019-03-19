تعرّفي على شخصية زوجك لتسيطري على مشاعره

كما هو شائع بين الناس أن شخصية الرجل غامضة اذ أنه يخفي الكثير داخله على عكس المرأة , فاذا حزنت المرأة تنهزل دموعها لا ارادياَّ , واذا غضبت ... يُعرف ذلك تلقائياً من خلال تصرّفاتها .

أما الرجل فهو كتوم و يتّسم بالسرّية واللامبالاة أحياناً لذلك , تسأل المرأة نفسها مراراً و تكراراً السؤال التالي : كيف أعرف شخصية زوجي كي أسيطر على مشاعره ، إليك طرق التعرف على شخصية زوجك:

1-الالتزام بحسن الاستماع، الذي يجعلنا نرى الأشخاص من حولنا بعيون صائبة، وبخاصة إذا كانوا في موقف صعب يشعرون فيه بالآلام.

لذا حتى يتم التعرف الصحيح على شخصية الزوج، يُنصح بالتحدث معه كثيرًا والاستماع له في كافة الأوقات حتى تتمكن المرأة بهذا الشكل من رؤية كافة جوانب شخصيته التي حتمًا ستظهر عند الحديث.أيضًا يمكن لها استغلال مشكلات الأصدقاء لخلق أحاديث مختلفة معه كي تستطيع من خلالها معرفة الآلية التي يفضل الاعتماد عليها في حل المشكلات.

2-إشراكه في إتخاذ كافة القرارات؛ لما تلعبه من دورٍ هامٍ في توضيح أحد أهم جوانب شخصية الزوج المتعلقة بمدى اتكاليته واعتماده على الزوجة في إتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالمنزل والأولاد.

3-سؤاله عن أوضاع عمله، لسببين الأول: هو أن الأشخاص حينما يتحدثون عن أعمالهم سواءً كان الأمر بالسلب أو الإيجاب يُزيلون عن أنفسهم بعض الأغطية التي لم تكن ظاهرة في المواقف الاجتماعية الأخرى، وبالتالي يسهل رؤية نواحي جديدة في شخصيتهم.

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والسبب الثاني: هو أن هذا السؤال سيخلق حالة من الحوار والجدال الذي قد تتطرق فيه الأوضاع للخلاف وهذا هو أهم نقطة يمكنها تعريف المرأة على شخصية زوجها إذا كانت عصبية، باردة، منافقة، كذبة.. وهكذا.

4-التركيز مع تعاملاته للأهل والأصدقاء، شريطة ألا يكون الأمر مُلاحظًا له.

فقط ينبغي تركه حرًا من دون قيود حتى لا يتصنع ردود الأفعال ويبدلها إلى شىء آخر كونه يعلم أنه مراقب.

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