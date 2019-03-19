شكرا لقرائتكم خبر عن فى جلسة واحدة وبدون جراحة.. مميزات شفط الدهون بالفيزر يقدمها دكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخشى كثير من مرضى السمنة الموضعية اللجوء لعمليات السمنة، خوفًا من الدخول فى عملية جراحية، حتى أن بعضهم يفشل فى القضاء على هذه السمنة ويفضل تقبل جسمه على هذا الوضع ويظل حبيس الأوهام والتخوفات من عمليات السمنة حتى تتضاعف لديه السمنة وتصبح سمنة مفرطة تهدد حياته بأمراض أخرى، حسب ما أكدته الأبحاث العلمية.

أمام هذا التخوف وفشل علاج بعض حالات السمنة الموضعية للتخلص من الدهون، ظهر مؤخرًا جهاز حديث يساهم فى حل المشكلة التى باتت تؤرق المرضى، ولكن بدون أى تدخل جراحى، وهو جهاز الفيزر.

وفى هذا الإطار، يؤكد الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، رئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، أن جهاز الفيزر لشفط الدهون الموضعية من الجسم هو أحدث أجهزة شفط الدهون المعروفة عالميًا وأكثر الطرق فعالية لتنسيق قوام الجسم بالكامل ورسم تفاصيله الدقيقة والقضاء على السمنة الموضعية بدون جراحة، موضحًا أن جهاز الفيزر حقق نجاحًا باهرًا فى الكثير من دول العالم وفى مصر أيضًا، لذلك يعد الفيزر الآن هو الخيار الأمثل لمرض السمنة الموضعية والسمنة من الدرجة الأولى للتخلص من الدهون.

ويضيف الدكتور أحمد السبكى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جهاز الفيزر يعمل عن طريق تكسير الخلايا الدهنية تمامًا بما يضمن عدم تراكم الدهون مرة أخرى فى المناطق التى تم الشفط منها، لافتًا إلى أن جهاز الفيزر مناسب جدًا لمن يتمتعون بجسم متناسق ولكن تكسوه بعض الدهون فى مناطق محددة، كما أنه مناسب للاعبى ألعاب القوى مثل كمال الأجسام الذين يريدون التخلص من الدهون البسيطة المتراكمة على العضلات لإظهار هذه العضلات.

وحول مميزات شفط الدهون بجهاز الفيزر، يؤكد الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، أن هناك العديد من المميزات لشفط الدهون بجهاز الفيزر، هى كالتالى:

الميزة الأولى

شفط الدهون بالفيزر لا تجرى بعملية جراحية، ولكن تتم من خلال فتحة صغيرة "2 مم" فى المنطقة المراد شفط الدهون منها.

الميزة الثانية

شفط الدهون بالفيزر يعمل على شفط الخلايا الدهنية نفسها والتى تتسبب فى تراكم الدهون، وبالتالى فإن شفط هذه الخلايا يضمن عدم تراكم الدهون مرة أخرى.

الميزة الثالثة

المريض يفقد خلال الجلسة الواحدة لشفط الدهون بالفيزر أكثر من 80% من الدهون فى المنطقة التى يتم شفط الدهون منها.

الميزة الرابعة

يمكن استخدام الدهون التى يتم شفطها من الجسم بواسطة الفيزر فى حقن أماكن أخرى بنفس الجسم، وهذه الدهون تكون مفيدة جدًا لأنها تتمتع بارتفاع جودتها.

الميزة الخامسة

يغادر المريض المستشفى فى نفس يوم عملية شفط الدهون بالفيزر، كما يستطيع ممارسة حياته العملية بعد 3 أيام.

الميزة السادسة

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شفط الدهون بالفيزر يمكن أن يتم تحت تأثير المخدر الموضعى.

الميزة السابعة

شفط الدهون يساعد السيدات اللاتى يكتسبن وزن زائد فى منطقة البطن بعد الحمل والرضاعة فى شفط الدهون من هذه المناطق.



انفوجراف الدكتور أحمد السبكى يوضح مزايا شفط الدهون بالفيزر

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