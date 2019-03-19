إلهان عمر تُعلن استياءها مِن تغريدة دونالد ترامب الأخيرة

أعربت إلهان عمر عضو مجلس النواب الأميركية عن مينيسوتا، عن استيائها من تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، مشيرة إلى أنه لا يستطيع منع المسلمين من الكونغرس بعد أن أعاد الرئيس التغريد عبر تغريدة "أن ديمقراطيي مينيسوتا يتخذون خطوات لمحاولة إزالتها من الكونغرس".

وقالت إلهان عمر عبر "تويتر": "أنا آسفه يا سيد ترامب، لا يمكنك منع المسلميين من الكونغرس"، وجاءت تغريدة عضوة الكونغرس الديمقراطي، إلى جانب لقطة من تغريد ترامب على تعليق مرشح الكونغرس السابق في فلوريدا تشاك كاليستو.

وانشغل كثيرا الرئيس الأميركي بالتغريد وبخاصة أيام الأحد، إذ غرّد على منتقديه وأعاد التغريد على تعليق يميني متطرف، بما في ذلك منشور لأحد مؤيديه يدين ميغان ماكين لإصرارها على أن والدها، السيناتور الراحل جون ماكين، كان محبوبًا أكثر من الرئيس، بينما علقت المحافظة لوري هندري على منشور ميغان قبل ترامب وقالت "لقد كرهنا ماكين لعلاقته بالملف الروسي وتصويته ضد أوباما".

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وركّزت القصة التي تناولها ترامب في تغريداته حول عمر علي آخر التطورات التي أحاطت بنائبة مينيسوتا بعد اتهامها بمعاداة السامية، واعتذرت إلهان عمر في الشهر الماضي، عن نشر تغريدات توحي بأن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC) كان لها نفوذ على الساسة الأميركيين بعد أن أدان الزعماء الديموقاطيون تصريحاتها ووصفوها بأنها "هجومية للغاية".

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ورغم الاعتذار أدان ترامب إلهان عمر ودعاها إلى الاستقالة، وقال إن "معاداة السامية ليس لها مكان في كونغرس الولايات المتحدة، إنه يجب عليها أن تستقيل من الكونغرس وتستقيل بالتأكيد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب"، مضيفًا أن التعليقات "أتت من قبلها".

ودفع هذا ديمقراطيي مينيسوتا إلى إجراء محادثات الأسبوع الماضي، من أجل العثور على مرشح محتمل آخر لتولي المنصب بدلا من النائبة إلهان عمر في الانتخابات التمهيدية العام المقبل. ومع ذلك لم يتقدم أحد لخوض الانتخابات ضد عضوة الكونغرس. وعلى إثر ذلك عبر السيناتور رون لاتز من ولاية مينيسوتا عن دهشته قائلا "من المؤكد أن هناك الكثير من الحديث عن هذا الموضوع، لكن الأكثر الإثارة هو أنهم يتحدثون عن العثور على شخص ليعترض طريقها، بدلا من الحديث عن عن شخص له فكر معارض".

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