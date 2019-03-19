امرأة أميركية تلد 6 أطفال في تسع دقائق فقط

نشرت صفحة مستشفى توليد "The Woman's Hospital of Texas‎"، نبأ إنجاب إحدى ساكنات ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية، ستة أطفال في تسع دقائق فقط.

وأنجبت تيلما تشاياكا، في 15 مارس/ آذار الجاري، في الساعة 04:59 بالتوقيت المحلي، فتاتين وأربعة أولاد، ويتراوح وزن المواليد الجدد بين 800 و1300 غرام.

وأكّد أطباء مستشفى التوليد، أن حالة الوالدة جيدة جدًا، رغم حملها وولادتها لـ 6 أطفال دفعة واحدة، وبالفعل، قامت تشاياكا بتسمية طفلتيها بزينة وزوريل، حسب ما خططت له من قبل، ولم تطلق على أطفالها الأولاد أسماء بعد.

وذكر موظفو مستشفى توليد تكساس، أن احتمال ولادة 6 أطفال توائم، بحسب الإحصائيات يُمثل واحدًا من بين 4.7 مليار ولادة.

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