القاهرة - لايف ستايل المقادير : صدر تركي رومي مخلي

4 ثمرة تفاح مقطعة أرباع

1 بصلة مقطعة أرباع

ليمون حلقات

زبدة

زعتر طازج

كزبرة خضراء

ثوم فصوص

2 كوب مرقة

4 ملعقة صغيرة خل تفاح

1 ملعقة كبيرة سكر بني

ملح

فلفل أسود

اوريغانو

جوزة الطيب طريقة التحضير: * يتبل الصدر الرومي بالثوم والليمون وزعتر وملح وفلفل وأوريجانو وجوزة الطيب Advertisements * يوضع في صينية مع بصل وزبدة ويغطى بورق ألمونيوم 45 دقيقة حتى يأخذ لونا ثم يغطى بورق ألمونيوم ويكمل نضجه * في طاسة على النار يوضع السكر حتى يتكرمل ويضاف إليه الخل والتفاح ويقلب مع رشة مملح وفلفل وجوزة الطيب ويقلب على النار مع المرقة * يقدم التركي مع التفاح المكرمل قد يهمك أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير صدور رومي تركي مشوي بالتفاح المكرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.