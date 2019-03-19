تعرفى على فوائد مذهلة لقشر البرتقال

القاهرة - لايف ستايل
قد ينتهي فصل الشتاء ويختفي البرتقال الذي يعشقه الكثير، ولكن قبل أن ينتهي الموسم يمكنك أن تستغلي قشر البرتقال في العديد من الاستخدامات حيث يحتوي قشر البرتقال على نسبة كبيرة من فيتامين سي وبعض الفيتامينات الأخرى، التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الالتهاب الرئوي ونزلات البرد والأنفلونزا.
فتحتوي قشور البرتقال على "البكتين" وهي من الألياف المعروفة بتنظيم مستويات السكر في الدم وبالتالي فهي مفيدة لمرضى السكر، كما تحتوي القشور أيضا على "الفلافونويد"، وهي مادة تساعد على إنخفاض مستويات الكولسترول في الدم.
ويحتوي البرتقال على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تتحكم في الوزن والشهية.
وتحافظ قشور البرتقال على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعلاج الاضطرابات وعسر الهضم، كما تساعد في الوقاية من تسوس الأسنان وطرد البكتيريا والجراثيم المسببة للالتهاب.
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