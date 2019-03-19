شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض غدة درقية..أعمل تحليل "pth" وأطمن علي نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هرمون الجار درقية من أهم الهرمونات التي يحتاجها الجسم، هو المسئول عن كمية الكالسيوم والفوسفور بالجسم، وانخفاض نسبة هذا الهرمون يؤثر بشكل سلبي علي هذه العناصر، بالإضافة إلي جعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الخاصة بالعظام، ولذا يجب علي جميع الأشخاص الذي يعانون من خلل في الغدة الدرقية كارتفاع نسبته أو نقصانها إجراء تحليل "PTH" الجار درقية للإطمئنان علي صحتك.



جار درقية

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "/patch"، ان الجار درقية تقع خلف الغدة الدرقية، وهي عبارة عن غدد صغيرة الحجم، وتساهم في وظائف الغدة الدرقية في حصول التوازن علي الهرموني للجسم، وعند تعرضها لأي مضاعفات يجب التعرف علي أن العظام والعضلات والجلد يتأثرون بشكل كبير، ولذا يجب التعرف علي نسبة النقص وعلاجه.



الجار درقية

وهناك العديد من الأعراض التي تؤكد معاناة الشخص من نقص هرمون الجار درقية، ومنها الشعور بالتنميل بالجسم، تعرض الشخص لجفاف شديد في الشعر والجلد، وحدوث تشنجات في عضلات الجسم، الإصابة بالصداع الشديد في الكثير من الأحيان، مع التعرض للتوقف في النمو، وتلف في الاسنان.

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ونصح التقرير، بضرورة إجراء تحليل "PTH" الجار درقية، للاطمئنان من نقص نسبة الكالسيوم والفوفسور، وعند وجود نقص به يجب أخذ جميع الأدوية والعلاجات التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي نسبته.

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