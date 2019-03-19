شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراحل تحدث فى عقلك وجسمك حتى تصل لنوم عميق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الأشياء تحدث فى جسمك خلال فترة النوم، حيث يمر الجسم بـ 5 مراحل حتى يصل إلى النوم، وكل مرحلة تقوم بوظيفة خلال النوم بما في ذلك العضلات وتنظيم الهرمونات وتقوية الذاكرة، ولهذا يجب إتاحة الوقت الكافي للتنقل خلال جميع مراحل النوم، وبدون ليلة نوم كاملة، يحرم جسمك وعقلك من العناصر الأساسية اللازمة لمساعدتك علي العمل الجيد في نهار اليوم التالي، تعرف فى هذا التقرير على المراحل الخمسة التى تحدث أثناء نومك، بحسب ما ذكر موقع "Bed jet".



النوم

المرحلة الأولى من النوم

وهى مرحلة انتقالية تنتقل خلالها داخل وخارج الوعى، خلال هذه المرحلة، قد تكون مستيقظًا جزئياً بينما يبدأ عقلك بالاستغراق فى النوم.

وهى مرحلة النوم الخفيف الذى تشعر فيها بأن العضلات تنبض مع إحساس بالهبوط الذي يعيدك إلى الوعي، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سوف تنقلك دورة النوم إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية للنوم

يقضي الإنسان ما يقرب من 50 ٪ من الوقت الذي يقضيه نائماً على مدار الليل في المرحلة الثانية، وهي إحدى مراحل النوم الخفيف أيضاً، ولكن معدل ضربات القلب يبدأ في التباطؤ وتنخفض درجة حرارة الجسم الأساسية.

وخلال المرحلة الثانية، تتوقف حركة العين وتتباطأ موجات المخ مع حدوث موجات عرضية فى الدماغ تعرف باسم "مغازل النوم".

المرحلة الثالثة والرابعة للنوم

وهما مرحلتي النوم العميق، وغالبًا ما تكون أصعب فى الاستيقاظ، لذا إذا حاولت إيقاظ شخص ما عندما يكون في المرحلة الثالثة أو الرابعة، فمن المرجح أن يكون مصابًا بالارتباك والإرهاق لمدة دقائق بعد استيقاظه.

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وفى المرحلة الثالثة تبطئ موجات الدماغ ومع انتقال الجسم من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة، يزداد عدد الموجات وتقل سرعتها، وينخفض ​​ضغط الدم ويصبح التنفس أعمق وأبطأ وأكثر إيقاعًا.

المرحلة الخامسة من النوم

المرحلة الخامسة هي المرحلة الوحيدة لحركة العين السريعة (REM)، وهي تختلف عن أي مرحلة نوم أخرى لأن الدماغ يكون نشيطاً، ويقضي معظم البالغين حوالي 20٪ من وقت النوم في حركة العين السريعة، وفي هذه المرحلة ينشط العقل بينما يكون الجسم غير نشطاً، وتحدث معظم الأحلام فى هذه المرحلة.

ويسمى نوم حركة العين السريعة بهذا الاسم بسبب تحرك العين في اتجاهات مختلفة بينما تكون الأطراف والعضلات مشلولة مؤقتا ويضعف التنفس ويصبح غير منتظم بينما يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

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