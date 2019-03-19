شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل الأسنان.. كيف تختار مركز متكامل لعلاج أسنانك بأمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مجال تجميل الأسنان خلال الفترة الماضية تطورًا كبيرًا، ويقبل البعض على هذا المجال من أجل الحصول على ابتسامة بيضاء وجميلة، ولكن هناك شروط يجب مراعاتها قبل الإقدام على أى عيادة أسنان، حتى تستفيد من التجميل ولا يسبب لك أى مشاكل جديدة فى المستقبل.

ومن أجل الحفاظ على أسنانك خلال عملية التجميل، أكد الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، أن التخصص فى مجال طب الأسنان أصبح أمر ضرورى للغاية وعلى عكس السابق، حيث كان هناك طبيب أسنان يمكنه القيام بكافة مشاكل الأسنان، وفق مهمة واحدة، ولكن الأمر اختلف الآن حيث يكون لدنيا مستشفى متكامل للأسنان، تضم التخصصات الأساسية، حيث يكون لكل دكتور تخصص به.

وأضاف الدكتور شادى على حسين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن التخصصات الأساسية لطب الأسنان هى قسم التشخيص وعلاج اللثة، وقسم أسنان الأطفال، وقسم الحشو العادى، وقسم حشو العصب، وقسم الجراحة، بالإضافة إلى قسم التركيبات الثابتة، وقسم التركيبات المتحركة، فضلا عن قسم التقويم، لافتا إلى أنه الآن أصبح لدينا مراكز متخصصة للأسنان تضم هذه الأقسام الثمانية.



إنفوجراف 5 خطوات أساسية لعلاج الأسنان فى مركز متخصص

وأوضح الدكتور شادى على حسين مدير مركز "شاينى وايت"، أن أى مركز أسنان متكامل يتضم كل التخصصات فى مجال الأسنان، بجانب البنج الكلى الذى نعتمد عليه فى بعض حالات الأطفال، حيث يمكن علاج تسوس الأسنان عند الأطفال، لافتا إلى أنه هناك سهولة فى تنظيف وعلاج أسنان الأطفال دون أى قلق، مشيرًا إلى أن المركز يتعامل وفق هذه التخصصات مع منظومة تحدد للمريض التشخيص اللازم وفق حالة أسنانه، ومن ثم يضع له خطة العلاج بتوقيتات محددة وتحدد له التخصصات التى يحتاج إلى التعامل معها ومن ثم أسعارها، وبالتالى هذه المنظومة لم تكن موجودة فى السابق.

وكشف الدكتور شادى على حسين، عن المزايا التى يحصل عليها المريض نتيجة التعامل مع مركز أسنان متكامل يضم التخصصات الأساسية فى طب الأسنان.

1- يضمن حصول المريض على العلاج اللازم وفق حالته المرضية.

2- يجعل المريض يتعامل مع طبيب الأسنان المتخصص فى الشكوى التى يعانى منها.

3- يضع له مركز الأسنان خطة علاجية بعد إجراء التشخيص.

4- العلاج مع الطبيب المتخصص يمنع أى ظهور لمشاكل فى الأسنان بعد علاجها.

5- يساعد قسم الأطفال على علاج الأسنان لديهم بكل سهولة ويسر.

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إنفوجراف مزايا يحصل عليها المريض من علاج أسنانه فى مركز متخصص

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجيه ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم 1 على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%.

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة.

وخدمة الكشف اون لاين متاحة داخل مصر وخارجها للرد سواء عبر الرسائل الإلكترونية أو من خلال الهاتف، وتساعد هذه الخدمة فى دعم السياحة العلاجية للقادمين من خارج مصر، عن طريق أن المريض يتواصل مع المركز وفق الحالة المرضية ويرسل صور من الأشعة بالإضافة إلى التحاليل وفق التواصل مع طبيب الأسنان، وعلى أساسها يتم وضع تشخيص مبدئى للمريض قبل القدوم إلى مصر للعلاج، حتى يكون المريض على دراية بالتكلفة المبدئية ومدة العلاج، ونوع العلاج وبعد فحص إكلينكى وأشعة من جديد التشخيص النهائى والذى لا يختلف عن التشخيص الأدوات المساعدة مثل الأشعة وغيرها.

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