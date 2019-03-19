شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..هل الإصابة بالتهاب الأوتار تتطلب علاجها جراحيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الأوتار من الأمور التي يصاب بها الكثيرون دون أي أعراض لها، ويتطلب الأمر العديد من الاشعات واتباع العديد من العلاجات وفي حالة فشل الأمر يتطلب إجراء جراحة دقيقة لعلاج المشكلة، وللتعرف أكثر علي هذا التهاب الأوتار الأعراض والعلاج عليك قراءة هذا التقرير، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

ما هي الأوتار؟

أوضح التقرير، أن الأوتارهي سلك سميك يقوم بالربط بين العظام والعضلات.



التهاب الاوتار

ما الذي يسبب الإصابة بالتهاب الأوتار؟

غالبًا ما يكون التهاب الأوتار ناتجًا عن تأثير بسيط متكرر على المنطقة المصابة، أو من إصابة أكثر خطورة مفاجئة، ويحدث ذلك نتيجة للقيام بمواقف غير صحيحة في العمل أو المنزل، أو خلال ممارسة الرياضة الشاقة، ومن أهم الأسباب المؤدية لذلك أيضا الإصابة بمفصل غير طبيعي أو ضعيف، وأيضا التهاب المفاصل نتيجة للإصابة بالنقرس أو الروماتيزم، وحدوث اضطرابات في الغدة الدرقية.



التهاب الاوتار وعلاجه

ما هي أعراض التهاب الأوتار؟

-ألم شديد في المكان المصاب.

-تورم في المنطقة البسيطة.

-فقدان الحركة في الكتف وذلك في حالة الالتهاب في المكان .

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ما هي مضاعفات التهاب الاوتار؟

التهاب الأوتار من الأمراض التي يجب علاجها بشكل دائم وسريع، وذلك تجنبا لحدوث أي مضاعفات، وأشهرها تمزق الاوتار وهنا يتطلب الأمر للتدخل الجراحي.

ما هو علاج التهاب الأوتار؟

ينقسم علاج التهاب الأوتار إلي ثلاث مراحل، الأولي هي الأدوية بعض العلاجات التي تساهم في التخلص من الألم وأيضا تحد من التورم، أما المرحلة الثانية العلاج الطبيعي، والنوع الثالث يعتمد تحديدا في حالة عدم التحسن في الحالة عن طريق الحالتين السابقين في العلاج، وهو التدخل الجراحي.

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