شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد السبكى يوضح دور التكنولوجيا فى تسهيل عمليات السمنة وتقليل مضاعفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخاذ قرار إجراء إحدى جراحات السمنة من القرارات الصعبة والذي يتردد الشخص السمين في اتخاذها، حتى ةإن كانت هذه العملية هي الحل الوحيد لفقدان الوزن أولعدم معرفته الجيدة بايجابيات هذه الجراحات علي صحته، والتى تخلصه بدورها من العديد من الأمراض المصاحبة لهذه السمنة .

وعادة ما يكون التردد فى إجراء عمليات السمنة نتيجة الخوف من المضاعفات التى يمكن أن تحدث للمريض بعد العملية، ولكن التطور التكنولوجى الذى شهده مجال جراحات السمنة ساعد بشكل كبير فى تسهيل إجراء هذه العمليات والحد من المضاعفات المحتملة بعدها، وذلك وفقًا لما أكده الدكتور أحمد السبكى أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر عضو الفيدرالية الدولية لأمراض السمنة.



تطور الأدوات المستخدمة فى إجراء عمليات السمنة

يقول الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، إن التكنولوجيا ساعدت فى إحداث كثير من التعديلات فى جراحات السمنة، فمثلًا عملية تحويل المسار القديم كانت تحقق نتائج جيدة، لكن كان لها مضاعفات، أما بعد تعديلها لتكون عملية التحويل المصغر للمعدة، أصبحت عملية لا تسبب ضعفًا للمريض أو نقص فيتامينات طوال العمر، وفيما قبل كان هناك مجموعة من الأعراض التى يعانى منها المريض بعد إجراء العملية تحويل المسار القديم، مثل الإسهال والقىء والدهون ومشاكل فى الشعر، لكن عملية التحويل المصغر للمعدة بدأت تمحى هذه المشاكل.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أستاذ جراحات السمنة والسكر، أن عملية تدبيس المعدة على سبيل المثال أيضًا، كان لها العديد من المضاعفات من ضمنها عدم قدرة المريض على تناول البروتين، لكن بدأت عمليات التكميم فى علاج هذه المضاعفات، وبالتالى فإن تغيير أنواع العمليات يعتبر أول خطوة فى تطور جراحات السمنة التى جعلها أكثر أمنًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن التكنولجيا لم تساعد فقط فى تطور أنواع العمليات، وإنما كذلك ساهمت فى تغير الأدوات التى تستخدم فى العملية التى شهدت تطورًا هامًا، حيث أن الأدوات الأصلية المسموح بها فى العالم هى الأدوات الأمريكية التى تستخدم لمرة واحدة فقط، والتى إذا تم استخدامها بشكل صحيح فإن ذلك يمثل درجة أمان تامة للمريض من المشكلات التى تحدث بعد العملية، مثل التسريب والنزيف.



تعرف على التطورات التى ادخلتها التكنولوجيا على عمليات السمنة

وتابع الدكتور أحمد السبكى، "لكن للأسف المشكلة الوحيدة تتمثل فى أن بعض الأطباء يحيدون عن هذه النقطة باستخدام أدوات غير أصلية من دول مثل شرق آسيا منها "الصينى والكورى" أو باستخدام الأدوات الأصلية لأكثر من مريض رغم أنها مخصصة للاستخدام الفردى فقط ولمرة واحدة".

ونصح الدكتور أحمد السبكى، المرضى بالتأكد من طبيعة الأدوات التى سيتم استخدامها فى العملية إما بشراء أدواتهم بأنفسهم أو أن يطلبوا أدواتهم بعد إجراء العملية، بما يضمن عدم استخدامها لمريض آخر، مضيفًا "من حق كل مريض، أيضًا، أن يتأكد من كل التفاصيل قبل دخول غرفة العمليات، لأنها عملية قد تؤثر على حياته كلها إذا تم إجراؤها بطريقة خاطئ".

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أستاذ جراحات السمنة والسكر "يجب أن يتأكد المريض أيضًا من خبرة الجراح، ومن وجود طبيب تخدير متخصص، لأن طبيب التخدير عليه عامل كبير جدًا فى نجاح العمليات، خاصة أن بعض المرضى يعانون من العديد من المشكلات الصحية مثل الضغط أو مشاكل التنفس، لذلك فى المركز لدينا طبيب تخدير متخصص فى جراحات السمنة والسكر، ولا نكتفى بوجود طبيب تخدير متخصص و ماهر وإنما نحرص أيضًا على حضوره مؤتمرات دولية مع أشهر وأمهر أطباء التخدير فى العالم".



الدكتور أحمد السبكى يقدم 6 نصائح لمريض السمنة قبل دخول غرفة العمليات

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