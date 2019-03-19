شكرا لقرائتكم خبر عن يالي بتسأل عن السعادة..10 أنواع من الهرمونات تشعرك بها .. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمي للسعادة..هل تعلم أن الجسم يقوم بإفراز نوعان من الهرمونات الخاصة بدخول السعادة للجسم، وهذان النوعان سنتعرف عليهم خلال هذا التقرير وفقا لموقع "besthealthma"، ومنها:

1- أوضح التقرير، أن المخ يقوم بإفراز مادة "الدوبامين" المسئولة عن الشعور والإحساس وتساهم في شعور المخ بالسعادة بشكل كبير، حيث أن الجسم يتأثر بشكل كبير بكمية إفراز هذا الهرمون، كما أن الجسم يقوم بإفراز الهرمون في الصغر بشكل كبير، يقل كلما تقدمنا في العمر، وهل تعلم أيضا أن هذا الهرمون يعد من أهم الهرمونات المسئولة عن الشعور بالحب تجاه الأخريين، والشعور بالراحة والاطمئنان،

2- هرمون السيروتونين، المسئول علي الشعور بالسعادة، فهو أيضا يساهم في شعور الشخص بالتحسن في المزاج العام للجسم، وهناك العديد من الأدوية التي تساهم في إفراز هذا الهرمون وزيادة نسبة من قبل المخ، كأدوية مضادة للاكتئاب.

3- هرمون أستيل كولين وهو مسئول عن الاداء الجنسي، والتذكر الجيد.

4- هرمون ميلاتونين يساهم في الشعور بالاسترخاء.

5- هرمون الأندروفين التي يسكن الألم وهذا يزيد من شعورك بالسعادة.

6- هرمون نورابينفرين وهو مسئول عن الشعور بالسعادة.

7- هرمون إنكيفالين لأنه يزيد من الشعور بالحنين ويقلل من الالم.

8- هرمون ميلاتونين يعمل علي الشعور بالراحة والاستجمام.

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9- هرمون أوكسيتوسين، يزيد من مشاعر الانتماء العاطفي، والرغبة في الحصول علي الحب.

10- هرمون ايثيلين، يزيد من شعورك بالاسترخاء.

ونصح التقرير، بضرورة ممارسة الرياضة والمشي في اماكن بها التهوية الجيدة، هذه الحيلة تساهم بشكل كبير في إفراز هرمون السعادة بشكل كبير.

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