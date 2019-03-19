شكرا لقرائتكم خبر عن الفيمتو سمايل..تعرف على مميزات الجهاز لإصلاح عيوب الإبصار مع دكتور أحمد عساف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوم نشهد طفرة جديدة فى مجالات الطب المختلفة من خلال استحداث تقنيات جديدة تقضى على الطرق التقليدية واليدوية فى علاج مختلف الأمراض، ومن بين تلك الأدوات الحديثة التى تعد بمثابة ثورة طبية جهاز "الفيمتو سمايل"، وهو أحدث التقنيات الطبية لعلاج عيوب الإبصار.

ويقول الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، إن "الفيمتو سمايل" هو مستقبل إصلاح عيوب الإبصار فى الفترة المقبلة، موضحًا أنه يتشارك مع الفيمتو ليزر والليزر السطحى فى تغيير شكل القرنية ونسبة تحدب القرنية.

وأضاف الدكتور أحمد عساف فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الفيمتو سمايل يجعل الجزء الخارجى من العين أقل تحدبًا وذلك لإصلاح عيوب قصر النظر، موضحًا أن تسمية تلك التقنية باسم الفيمتو سمايل نتيجة لأن فترة النقاهة قصيرة جدًا مما يجعل المريض مبتسمًا ومن هنا جاءت تسمية تلك التقنية بهذا الاسم.

وتابع أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة عين شمس، أن الأمر الثانى الذى يميزالفيمتو سمايل أنه لا يوجد قطع كبيرفى القرنية مثلما يحدث مع استخدام الفيمتو ليزر، حيث يتم تشغيل شعاع الليزرعلى طبقات القرنية الداخلية فقط، بالإضافة إلى أنه عند تصحيح الإبصار باستخدام الفيمتو سمايل تتم من خلال استخدام جهاز واحد، على عكس استخدام جهازين فى علاج عيوب الابصار باستخدام الفيمتو ليزر، حيث يتم على مرحلتين باستخدام جهاز الفيمتو ليزر وجهاز الإيجزم ليزر لتصحيح عيوب الإبصار.

وأكد الدكتور أحمد عساف، أن الوقت الذى يستغرقه المريض فى إصلاح عيوب الابصار باستخدام جهاز الفيمتو سمايل أقصر بكثير من استخدام أى تقنيات أخرى، مشيرًا إلى أن جهاز الفيمتو سمايل فى الوقت ذاته يكون أقل دقة عند إصلاح عيوب الاستجماتيزم، وكذلك لا يتم استخدامه فى حالات طول النظر، موضحاً أنه لا يفضل استخدام جهاز الفيمتو سمايل فى علاج الإبصار مع الحالات التى تعتبر سالب إبصار، حيث يفضل استخدام الفيمتو ليزك فى تلك الحالات.

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