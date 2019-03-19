الطفل في شهره السادس يعرف اسمه ويقلد الآخرين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - في هذا الشهر يمتلئ طفلك بالحيوية والنشاط؛ يمسك الأشياء بيد واحدة ويجلس بمفرده، يبتسم للغرباء ويستمتع بالطعام، بل يظهر ضيقه لبعض الأصناف، وهنا عليك دور كبير في أعداد الوجبات الشهية، والإنصات لنغمات صوته الشجية.عن بقية التطورات وعلامات النمو يتابع الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال حديثه معنا:

مع تطور نشاط طفلك وحركته المتزايدة يمكن إدخال الزبادي بعد أسبوع من البدء في إعطائه مسحوق دقيق الحبوب، وينصح بتحليته بقليل من السكر وليس العسل ، تطورات طفلك من زيادة في الوزن والطول تدفعك للتعديل في تحضير شوربة الخضار بإضافة قطعة من الدجاج أو قطعة من لحم بتلو، ثم تخلط مع الخضار.

اللبن وحده لم يعد كافياً، استمري في إضافة وجبات جديدة شهية تمد الطفل بكمية عالية من السعرات الحرارية، ويمكن تنويعها حتى لا يمل طفلك، برنامج التغذية: 6 صباحاً لبن، 10 صباحاً مسحوق الحبوب بالأرز أو القمح، 2 ظهراً خضار طازج مطبوخ في شكل برطمانات، 6 مساءً مجموعة فاكهة أو زبادي، 10 مساءً لبن..

الوزن بالكيلوغرام والجرام: الذكور 7.580 والإناث 7. 110.الطول بالسم: 66.4 الذكور، و64.8 للإناث، ويظل حجم محيط الرأس 42 سم.

يحرك رأسه بسهولة وبشكل تلقائي، عندما يكون ملقى على بطنه يرفع رجليه عالياً، يلف ويدور في كل الاتجاهات، ويستطيع أن يرفع جسمه مستنداً على يديه وركبتيه، وإذا وضع على بطنه فإنه يحمل جسمه بيديه ، وإذا وضع على ظهره يرفع ذراعيه لأمه إذا حاولت حمله، كما أنه يحاول أن يزحف

يجلس بمساعدة، ويحافظ على توازنه، ويتمكن من الميل إلى الأمام والجنب، يجلس على الكرسي ويمسك الأشياء المتدلية ويؤرجح جسمه، ويمكنه أن يجلس بمفرده لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يمسك الزجاجة، ويلف، ويحاول الإمساك بالأشياء بيد واحدة، يسقط الكرة من يده إذا قدمت له أخرى.

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كل همساته ما زالت تختلف عن لغة البالغين، ولكن يبدأ التحكم في صوته، يثرثر ويكون نشطاً أثناء الكلام المثير، يندمج في الضحك بصوت عالٍ ويصرخ بانفعال أيضاً.

يُبطل الصراخ أثناء سماع الموسيقى، يدقق النظر في الأشياءالتي يصل إليها، ويدرك التغيير في الجسم والأشياء المحيطة به، ويتفاعل معها، كما يفحص الأشياء مثل: الورق أو صندوق ويحاول أن يقبلها، كما أنه ينقل الأشياء من يد إلى أخرى، يمسك بمكعب واحد، ويحاول أن يصل إلى الثاني وينظر في الوقت نفسه إلى الثالث، يحاول التفرقة بين جسمه وصورته في المرآة ويبتسم لها، ويبدي استياءه إذا أخذتِ منه دمية.

يستطيع أن يتبادل وضع يديه ووضع الأشياء في فمه، ويحاول أن يقلد تعبيرات الوجوه ، كما أنه يلتفت حينما يسمع اسمه، ويظهر قلقاً عند وجود غرباء، ويميز بين الكبار والصغار.

يقلد الآخرين في السعال وإخراج اللسان، ويضحك للأطفال الغرباء وينادي والديه لطلب المساعدة، كما أنه يستمتع بالطعام ويبدأ في تحريك الزجاجة في اتجاهات مختلفة، ويظهر حبه وبغضه لأصناف معينة من الطعام.