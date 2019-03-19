الفرق بين هرمون الادرينالين والنورادرينالين

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الهرمونات الموجودة في أجسامنا لها دور كبير في المحافظة على توازن وظائف الأعضاء داخل الجسم ، وايضاً تؤثر الهرمونات أيضاً على حالتنا النفسية ، فبعض الشعور الإيجابي يشعر به الإنسان بسبب الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة ، أو هرمونات أخر قد تكون هي المسؤولة عن الشعور بالحزن او الغضب ، وخلال هذا الموضوع نعرض لكم الفريق بين هرمونين مسؤولين عن حالتك النفسية وحالتك الصحية ، وهم هرمون ( الأدرينالين ) وهرمون ( النورادرينالين ) .
ما هو هرمون الادرينالين وكيف يؤثر على جسم الإنسان
يعتبر هرمون ( الادرينالين ) من أهم الهرمونات الموجودة في جسم الإنسان ، وقد يؤثر هرمون ( الأدرينالين ) على الإنسان بشكل كبير في حالة ارتفاعه ، يتم إفرازه في الجسم عندما يتعرض الشخص لموقف مفاجئ أو شعور الشخص بالخوف أو التوتر ، ولذلك يطلق عليه البعض ( هرمون السعادة ) ، حيث أن الأدرينالين هو واحد من الهرمونات المتواجدة في الجسم ويقوم بإفرازه في الدم عندما يشعر الشخص بالخوف والتوتر ، فتبدأ دقات قلب الشخص بالخفقان ، وهذا يزيد من تدفق الدم الى القلب ، مما يستدعي من الجسم زيادة توسيع شرايين القلب ليتمكن من استيعاب كميات الدم المتدفقة الى القلب ، وبالتالي يتمكن الشخص من القيام بأخذ ردة فعل سريعة اتجاه المواقف التي قد تواجهه ، ولذلك نشعر بسرعة معدل دقات قلوبنا عندما نتعرض لمفاجأة سعيد ، وكذلك عندما نوضع تحت تأثير درجة عالية من التشويق او المغامرة كما يحدث في ( الملاهي ) أو مشاهدة أفلام الرعب .
يستخدم ( الأدرينالين ) كنوع من أنواع الأدوية المستخدمة لعلاج حالات مرضية متعددة
1- يستخدم (الأدرينالين )لعلاج حالات التعرض لأنواع الحساسية الشديدة .
2- يستخدم (الأدرينالين ) لتوسيع شرايين القلب وتحفيز القلب على القيام بوظائفه بطريقة سليمة .
3- يستخدم( الأدرينالين ) لحالات التعرض لنوبات الربو الشديدة التي يتعرض لها الشخص ، بسبب الحساسية الصدرية ومشكلات التنفس المختلفة.
4- يستخدم ( الأدرينالين ) لخفض ضغط العين المرتفع وحالات الزرق في العين ، فيدخل في كثير من تركيبات القطرات .
- يقلل ( الأدرينالين ) من نزيف الدم لذلك يدخل في أدوية الاسعافات الأولية التي يأخذها الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث .
6- يعالج ( الأدرينالين ) احتفان الانف .
ما هو هرمون النورادرينالين وكيف يؤثر على جسم الإنسان
النورادرينالين هو عبارة عن هرمون طبيعي يفرز عن طريق الخلايا العصبية ، ويحدث هرمون ( النورادرينالين ) تأثيرات واسعة النطاق على مناطق كثيرة من الجسم ، وغالباً ما يوصف باسم هرمون (المكافحة أو الهروب )، حيث أنه هو المسؤول عن رد فعل الجسم على المواقف العصيبة، ويعد هرمون ( النورادرينالين ) مشابه بقوة لهرمون ( الأدرنالين ) حيث أنه يعطي نفس التأثير للجسم ، مثل ( زيادة معدل ضربات القلب ، ارتفاع ضغط الدم ، وتمدد واتساع الممرات الهوائية في الرئتين ، ضيق في الأوعية الدموية في الأجهزة غير الضرورية ، وعمليتي التمدد والاتساع في الرئتين الناجمة عن عملية الشهيق والزفير ) كما ويفرز في حالة ضيق الأوعية الدموية غير الهامة في جسم الإنسان .
هرمون (النورادرينالين ) هو مشتق من الهرمون ( أدرينالين )، والذي يفرز عن طريق نخاع الغدة الفوق كلوية (الكظرية) ، وله تأثير عام على أجهزة الجسم الأخرى ، كما أنه يستخدم هذا الهرمون بالحقن تحت الجلد في الوريد كما هو الحال في هرمون الأدرينالين ، ولكنه يعمل على زيادة عدد نبضات القلب نتيجة لنقص الأكسجين الذي يحتاجه القلب بشكل حيوي ، ويستخدم أيضاً في حالات علاج أمراض القلب والأزمة الصدرية والاحتقان في الشعب الهوائية .
الفرق بين الأدرينالين والنورادرينالين
هناك فروق بسيطة بين الأثنين ، حيث أن هرمون (الأدرينالين ) يعمل على التأثير والضغط على المستقبلات الودية من نمط معين يدعى ( ألفا وبيتا ) بمقدار متساوي لدى كلا المستقبلين، أما هرمون ( النورادرينالين ) فهو يعمل على التأثير على المستقبلات الودية من نمط ( ألفا ) فقط، و يكون تأثير هذه الهرمون على مستقبلات البيتا ضعيفاً واقل تأثيراً عن سابقتها.
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