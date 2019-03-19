الفرق بين dna و rna

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في الجينوم البشري تتكون الجينات من الحمض النووي ويتوقع أن يكون هناك أكثر من 3 مليارات زوج أساسي في الجينوم البشري، علما بإن لدى البشر ما يقرب من 10 تريليونات من الخلايا ، لذلك إذا كنت ستحيط كل الحمض النووي الموجود في كل خلية من خلايا جسم الإنسان ، فستمتد من الأرض إلى الشمس 100 مرة!

“الأحماض النووية” هو المصطلح الذي يُعطى للحمض النووي والحمض النووي الريبي dna, rna ، وهو ضروري لوجود الحياة ، الحمض النووي الريبي موجود في جميع الخلايا الحية. يحمل تعليمات من الحمض النووي الذي يتحكم في تخليق البروتينات ولكن في بعض الفيروسات لها الحمض النووي الريبي ، بدلا من الحمض النووي يحمل المعلومات الوراثية.

ما هو الحمض النووي والحمض النووي الريبي dna, rna

الحمض النووي والحمض النووي الريبي هي المادة الوراثية الموجودة في كل خلية حية، هذه المركبات هي المسؤولة عن تكاثر الخلايا و إنتاج البروتينات اللازمة للحياة، و ذلك في حين أن كل من هذه المركبات يحمل معلومات مشفرة بالجينات ، إلا أنها تختلف بعدة طرق.

الاختلافات الهيكلية بين rna, dna

– الحمض النووي يعني الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين ، بينما الحمض النووي الريبي يعني الحمض الريبي النووي ، و بالتالي ، يحمل السكر ديوكسيريبوز و يحتوي الحمض النووي الريبي على سكر الريبوز.

– يتكون الحمض النووي من عدة أنواع من القواعد النيتروجينية: الأدينين ، الثيمين ، السيتوزين ، الجوانين. يحتوي الحمض النووي الريبي على قواعد نيتروجينية مشابهة للحمض النووي ، لكنه لا يحتوي على ثيمين. أنه يحتوي على uracil بدلا من ذلك.

– كل من الحمض النووي و الحمض النووي الريبي هي السكريات التي ترتبط بمركب النيتروجين في نهاية واحدة و مجموعة الفوسفور في الطرف الآخر، و مع ذلك يتألف الحمض النووي عمومًا من شقين مرتبطين معًا لتشكيل حلزون مزدوج ، الحمض النووي الريبي rna هو عادة يكون شق واحد الذين تم انفصالهم.

الفرق الوظيفي بين الحمض النووي والحمض النووي الريبي dna, rna

– الحمض النووي مسؤول عن تخزين المعلومات الوراثية و يوجد في نواة الخلية ، عندما لا تكون قيد الاستخدام ، تنتهي خيوط الحمض النووي بإحكام و تشكل الصبغيات.

– تم العثور على الحمض النووي الريبي rna في أجزاء أخرى من الخلية (مثل الميتوكوندريا) و هي مسؤولة عن أخذ المعلومات الموجودة على الحمض النووي، و تحويلها إلى شيء وظيفي ، عن طريق الترميز لمختلف البروتينات من خلال عملية النسخ.

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– على سبيل المثال ، قد تملي حبلا الحمض النووي الفرد الذي لديه جينات زرقاء العينين ، يتم الحصول على هذه المعلومات من الحمض النووي من قبل الحمض النووي الريبي rna ، الذي هو المسؤول عن إنشاء بروتينات الصباغ الأزرق اللازمة للتعبير عن هذه الجينات.

من اكتشف الأحماض النووية ؟

– اكتشف فريدريش ميشل النواة عام 1869 ، و في عام 1889 ، اكتشف ريتشارد ألتمان أن النواة التي لها خصائص حمضية و أصبحت حمض نووي.

– في عام 1938 ، نشر Astbury و Bell أول نمط حيود للأشعة السينية من الحمض النووي ، في عام 1953 ، حدد واتسون و كريك بنية الحمض النووي ، و حددا انه هناك سبعة اختلافات كبيرة بين الحمض النووي dna و الحمض النووي الريبي rna.

اختلافات dna, rna

الهيكل

عادة ما يكون الحمض النووي المزدوج مكون من خطين مرتبطين معا ، ولها اثنين من فروع منفصلة متصلة بينما الحمض النووي الريبي هو واحد الذين تقطعت بهم السبل.

الحجم

الحمض النووي أكبر بكثير من الحمض النووي الريبي مع الملايين من النيوكليوتيدات ، بينما الحمض النووي الريبي أصغر مع مئات النيوكليوتيدات.

هيكل السكر

الحمض النووي هو سكر ديوكسيريبوز ، و لهذا السبب يسمى حمض ديوكسيريبونوكلييك ، الحمض النووي الريبي لديه ريبوز السكر.

الموقع

يقع الحمض النووي في النواة بينما يوجد بعضها في الميتوكوندريا ، الحمض النووي الريبي موجود في العصارة الخلوية و الريبوزومات ، و أحيانًا في النواة أيضًا.

قواعد النيتروجين

يحتوي الحمض النووي على أربع قواعد نيتروجينية – عدنين ، جوانين ، سيتوزين وثيامين. يحتوي الحمض النووي الريبي أيضًا على أربع قواعد نيتروجينية ، عدنين ، جوانين ، سيتوزين و أوراسيل.

التكرار و النمو

الحمض النووي dna من اهم مميزاته هو التكرار الذاتي في حين يتم تصنيع الحمض النووي الريبي من الحمض النووي.

الهندسة الوراثية للحمض النووي و الريبي

هندسة حلزون الحمض النووي dna في شكل B و يمكن أن تتضرر من التعرض للأشعة فوق البنفسجية، اما شكل الحمض النووي الريبي rna حلزوني في شكل A ، و هو أكثر مقاومة للتلف بسبب الأشعة فوق البنفسجية.