شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب وقلة نوم وقلق..ازاى تتعامل مع التغيرات النفسية مع بداية فصل الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ونستقبل فصل الربيع والذي يبدأ في 21 مارس الجاري، الذي يتعرض خلاله الكثيرون من أمراض تنفسية وأيضا نفسية وتقلبات غير مبررة في المزاج العام، وهذا ما يعرف بأمراض تغير الفصول ونتعرف علي هذه الأعراض والأمراض خلال هذا التقرير وفقا لموقع " everyday health".

أوضح التقرير، أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من تقلبات نفسية شديدة خلال قدوم فصل الربيع، وقد يصل الأمر للإصابة بالاكتئاب والرغبة الملحة في الموت، وذلك نتيجة للضغوط غير المبررة التي يشعر بها الشخص بسبب تغيرات الطقس.

وأضاف التقرير، أن العديد من الأشخاص يعتقدون أن قدوم الربيع يمد الشخص بالسعادة ولكن الدراسات الطبية تؤكد عكس ذلك حيث أوضحت ان ارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب يزداد خلال هذا فصل وأيضا زيادة التفكير بالانتحار، وهذا نتيجة لحدوث اختلال في كيمياء المخ، وأيضا التغيرات في طبيعية الطقس يزيد البعض بالشعور بالقلق والاكتئاب وأيضا زيادة التعرض لأشعة الشمس من الأسباب التي تزيد من التغيرات النفسية للشخص، كما أن الاشخاص المصابون بالحساسية الموسمية والخاصة بفصل الربيع يزداد لديهم التقلبات المزاجية نتيجة للتغيرات الجسمانية التي يتعرضون لها.

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كما أكد التقرير، علي أن هناك بعض الأشخاص الذين يتعرضون للتغيرات النفسية الناتجة عن التغيرات في الطقس، ومنها الشعور بالإحباط، وعدم الرغبة في ممارسة أي نشاط، حدوث اضطرابات في النوم، وصعوبة في القدرة علي التركيز، وأيضا زيادة أو نقصان الوزن، والرغبة الملحة في التخلص من الحياة، ونصح بالتنزه ومحاربة ذلك عن وضع خطط يلزم القيام بها يوميا تجنبا لحدوث مضاعفات أو السيطر علي ذلك.

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