علامات نجاح عملية دوالي الخصية

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هناك العديد من الأمور والعلامات التي تدل على مدى نجاح عملية دوالي الخصيتين ، ويمكن ملاحظة هذه العلامات بعد أسبوعين من اجراء الجراحة ، وسوف نتعرف على مرض دوالي الخصية وأسبابه وعلاماته وعلاجه بالإضافة لمعرفة علامات نجاح العملية من خلال هذا المقال .
دوالي الخصية
_يعد مرض دوالي الخصية من الأمراض التي تصيب الرجال ، وينتج عن اضطراب في صمامات الأوردة الخاصة بالخصية .
_ تعمل هذه الاضطرابات على حبس الدم في كيس الصفن ، مما يعمل على رفع درجة حرارة الخصية ، والطبيعي ا، للا ترتفع درجة حرارة الخصية لكي تؤدي عملها بكفاءة ، وعند ارتفاع درجة حرارة الخصية ينتج عن ذلك إما قلة انتاجها للحيوانات المنوية ، أو عدم القدرة على انتاجها بالكلية في الحالات الشديدة والمتأخرة .
_ والجدير بالذكر أن أن دوالي الخصية قد تؤثر سلباً على هرمون التستوستيرون مما يؤدي لمشاكل ضعف الانتصاب .
علامات تدل على نجاح عملية دوالي الخصية
_ يفضل في حالة الاصابة بدوالي الخصية بالتوجه بسرعة العلاج ، ويعد الإجراء الجراحي هو الحل الأمثل لها ، كما يجب عدم التكاسل في علاجها حيث قد تؤدي للعقم .
_يمكن ملاحظة أن نسبة كبيرة من الرجال كان بإمكانهم الإنجاب ، وبعد اصابتهم بدوالي الخصية أصيبوا بالعقم ، وتصل هذه النسبة ل80% .
ومن علامات نجاح العملية التي يمكن ملاحظتها بعد أسبوعين من إجراء الجراحة :
_ ملاحظة التحسن الكبير في نوعية السائل المنوي وخاصة في عمليات الخصية الكبيرة بالمقارنة بعمليات الخصية الصغيرة ، ويمكن التأكد من ذلك من خلال القيام ببعض الفحوص المخبرية والتحاليل التي تقيس نسبة وكفاءة الحيوانات المنوية .
_ ملاحظة شفاء الجرح وقلة الإفرازات الناتجة عنخ بشكل كبير وملحوظ .
_ الشعور بزوال الألم في منطقة الخصية .
_ وصول درجة حرارة الخصية والصفن لمعدلاتها الطبيعية .
_زيادة الرغبة الجنسية ، نتيجة ارتفاع معدل هرمون التستوستيرون والمسئول عن الانتصاب .
_ تحسن الحالة البدنية والنفسية للرجل .
_ كلما مر الوقت كلما ازدادت الحالة في التحسن والتعافي ، حيث أن الخصية تستغرق بعض الوقت لاستعادة وظائفها بشكل كامل .
أسباب الإصابة بدوالي الخصية
يوجد بالخصية أنبوب منوي يحتوي على العديد من الأوعية الدموية والتي يمكنها تغذية الخصية بالدم والأكسجين للقيام بوظائفها بشكل مكتمل ، وهناك بعض الأسباب الشائعة التي تتسبب في ظهور دوالي الخصية ، وهي :
_ إتساع الأوردة بالمنطقة بشكل كبير مما يؤدي لاحتباس الدماء التي تدخل للخصية ، وما زال الأمر تحت البحث لمعرفة أسباب حدوث ذلك .
_يمكن ظهور دوالي الخصية عند الشباب في مرحلة المراهقة ، لذلك ينصح الأطباء بضرورة الفحص في حال الشعور بأي ألم ، لتفادي التعرض لأي مضاعفات تؤثر على الخصوبة في مرحلة الرجولة .
_ يمكن ملاحظة تعرض الخصية اليسرى للإصابة أكثر من الخصية اليمنى ، حيث تحتوي الخصية اليسرى على وريد عمودي ، بينما تحتوي الخصية اليمنى على زاوية وريد يسمح بالتخلص من أي دماء محتبسة ، ولكن عند تضرر الخصية اليسرى فسوف تتضرر بالتبعية الخصية اليمنى مما يؤدي لتأثر الحيوانات المنوية المسئولة عن الإنجاب .
أعراض دوالي الخصية
هناك العديد من الأعراض التي تختلف على حسب درجة الاصابة وليس بالضرورة ظهور جميع الأعراض على الرجل المصاب ، ويمكن أن تتلخص الأعراض في الشعور بالألم الشديد في منطقة الخصية ، وتختلف أعراض الألم من رجل لأخر ويمكن تلخيصها كالتالي :
_ عدم الشعور بالراحة يصاحبه ألم شديد بمنطقة الخصية .
_ زيادة حدة الألم عند القيام بأي نشاط ، كالمشي أو الجلوس أو الوقوف .
_ يمكن الشعور بألم تزداد حدته في فترة الليل .
_ الشعور بآلام بسيطة عند النوم على الظهر .
_ الشعور بالوخز على فترات متفرقة ، الأمر الذي لا يجعل المصاب يهتم بالأمر ، مما يؤدي لكبر دوالي الخصية ، وتفاقم الحالة ، وزيادة الخصية .
علاج دوالي الخصية
_ من أفضل العلاجات في هذا الأمر هو الإجراء الجراحي الذي يفضله غالبية الأطباء في الماضي وقبل اكتشاف الجراحات الميكرسكوبية .
_ الجراحة الميكرسكوبية والتي ظهرت في الأونة الأخيرة : وتعد من الاجراءات التي حققت نجاح حيث يمكن للمريض التحسن بعد أسبوع من اجرائها ، ومن مميزاتها أنها تستطيع الحفاظ على الشرايين والقنوات الليمفاوية من أي ضرر ، ويلاحظ كذلك أن بعد هذا الإجراء المجهري زيادة أعداد الحيوانات المنوية عن الجراحات العادية ، والجدير بالذكر أن هذه التقنية الحديثة تتسبب في الشعور بألم أقل كما يمكنها تخليص الخصية من أي اضرار ومضاعفات قد تحدث لها كالقيلة المائية .
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